نرمين ماهر تظهر على كرسي متحرك

خبرني - فاجأت الفنانة نرمين ماهر جمهورها بنشر مجموعة صور عبر «إنستغرام»، ظهرت خلالها جالسة على كرسي متحرك، بينما بدت قدمها داخل الجبس.

وأرفقت نرمين الصور بتعليق مقتضب قالت فيه: «الحمد لله على كل حال»، دون أن توضح طبيعة الإصابة أو كيفية حدوثها.

وتفاعل عدد كبير من متابعيها مع الصور، متمنين لها الشفاء العاجل والعودة سريعًا إلى نشاطها الفني، خاصة بعد ظهورها الأخير خلال عطلتها الصيفية.

وقبل الكشف عن إصابتها، شاركت نرمين ماهر جمهورها صورًا من عطلتها الصيفية في منطقة مراسي بالساحل الشمالي.

وظهرت الفنانة خلال الصور بإطلالة صيفية، والتقطت عددًا من الصور التذكارية على الشاطئ، وسط تفاعل واسع من متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان آخر ظهور درامي للفنانة نرمين ماهر من خلال مسلسل «فندق خمس هموم»، الذي عُرض عام 2025، ودارت أحداثه في إطار كوميدي داخل فندق سياحي كبير.

وتناول العمل مجموعة من العلاقات والمواقف التي تنشأ بين النزلاء والعاملين، في إطار من المواقف اليومية الطريفة والتشابكات الإنسانية.

وشارك في بطولة المسلسل أحمد صيام، حسام داغر، بشير الغنيم، وعلاء مرسي، وهو من تأليف عبدالباسط الجارد وإخراج حسن السيد.

وعلى مستوى السينما، كان فيلم «مالك صلاح» آخر أعمال نرمين ماهر، وعُرض عام 2024، وتدور أحداثه حول شاب يستعد لحفل زفافه، قبل أن تدفعه إصابة جده برصاصة طائشة إلى السفر إلى مصر لرعايته.