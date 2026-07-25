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جيش الاحتلال يستعد لتنفيذ عملية عسكرية واسعة في الضفة

  • 25 تموز 2026
  • 08:28
جيش الاحتلال يستعد لتنفيذ عملية عسكرية واسعة في الضفة

خبرني - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، امس الجمعة، عزمه تنفيذ عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية المحتلة، وفرض منع خروج القوات وعزز انتشارها في أنحاء المنطقة، عقب عملية إطلاق النار قرب بلدة تل جنوب غربي نابلس.

وذكر جيش الاحتلال، في بيان، أن قواته تستعد لتنفيذ "نشاط عملياتي واسع" في الضفة الغربية، وبناء على ذلك، قررت فرض منع خروج القوات وتعزيز حجم القوات المنتشرة في مختلف أنحاء المنطقة.

وأوضح أن القرار جاء في أعقاب عملية إطلاق النار التي وقعت قرب بلدة تل جنوب غربي نابلس شمالي الضفة.

وفي وقت سابق الجمعة، استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب أربعة آخرون، ثلاثة منهم بجروح حرجة، في هجوم شنه الجيش ومستوطنون على بلدة تل جنوب غربي نابلس.

وأعقب الهجوم فرض الجيش حصارا على المنطقة وإغلاق مداخل بلدة تل، وفق شهود عيان ومصادر محلية.

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