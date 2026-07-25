ماذا يحدث للجسم عند التوقف عن تناول الخبز؟

خبرني - يعتقد كثيرون أن الامتناع عن تناول الخبز يساعد على فقدان الوزن وتحسين الصحة، إلا أن هذا الاعتقاد ليس دقيقًا، إذ تُعد الكربوهيدرات، ومنها الخبز، من العناصر الغذائية التي يحتاج إليها الجسم، فيما يعتمد تأثيرها على نوع الخبز والكمية المتناولة وطبيعة النظام الغذائي بشكل عام.

ويؤدي التوقف المفاجئ عن تناول الخبز إلى فقدان سريع للوزن خلال الأيام الأولى، لكن هذا الانخفاض لا يعني بالضرورة فقدان الدهون، إذ يبدأ الجسم في استهلاك مخزون الجليكوجين، وهو الشكل الذي تُخزن فيه الكربوهيدرات، ما يؤدي إلى فقدان الماء المرتبط بهذا المخزون.

وبمجرد العودة إلى تناول الخبز والكربوهيدرات، قد يستعيد الجسم جزءًا من هذا الماء، وهو ما يفسر استعادة جزء من الوزن المفقود لدى بعض الأشخاص.

التعب واضطرابات الهضم

ويمكن أن يؤدي خفض استهلاك الكربوهيدرات بشكل كبير إلى الشعور بالتعب والإرهاق والخمول، باعتبارها من مصادر الطاقة الرئيسية للجسم.

ومن الممكن أن يعاني بعض الأشخاص من أعراض مؤقتة تشبه الإنفلونزا، مثل الضعف والغثيان والنعاس وآلام الجسم، نتيجة التغير المفاجئ في مصادر الطاقة.

ومن ناحية أخرى، يحتمل أن يسهم التوقف عن تناول بعض أنواع الخبز، خصوصًا المصنوعة من الحبوب الكاملة، في انخفاض كمية الألياف في النظام الغذائي، ما قد يسبب اضطرابات في عملية الهضم والإصابة بالإمساك، ما لم يتم تعويض الألياف من مصادر أخرى، مثل الخضروات والفواكه والبقوليات.

تأثيرات محتملة على المزاج

وقد يسبب التغيير المفاجئ في النظام الغذائي وخفض الكربوهيدرات بشكل كبير تقلبات في المزاج لدى بعض الأشخاص، خاصة مع الشعور بالتعب والجوع وصعوبة التكيف مع النظام الغذائي الجديد.

ويقود الاستغناء عن الخبز البعض أحياناً إلى البحث عن بدائل أخرى، مثل الأرز والمعكرونة أو الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات، ما قد يؤدي إلى زيادة السعرات الحرارية المتناولة بدلًا من خفضها.

ويدفع عدم الشعور بالشبع إلى تناول مزيد من الوجبات الخفيفة والحلويات خلال اليوم، بينما قد يؤدي استبدال الخبز بأطعمة غنية بالبروتين والدهون إلى زيادة استهلاك الدهون المشبعة، بحسب طبيعة الخيارات الغذائية البديلة.

اختيار النوع والكمية

ويؤكد خبراء أن تناول الخبز بكميات كبيرة لا يعني بالضرورة أنه خيار صحي، إذ يعتمد الأمر على اختيار النوع والكمية المناسبة ضمن نظام غذائي متوازن.

ويُفضل اختيار الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة أو الدقيق الأسمر، لاحتوائه عادةً على كمية أكبر من الألياف مقارنة بالخبز الأبيض، إلى جانب تناوله مع الخضروات ومصادر البروتين ضمن وجبات متوازنة.

ويُنصح بتجنب الإفراط في تناول الخبز أو استبداله بكميات كبيرة من الأرز والمعكرونة والأطعمة المصنعة، والتركيز بدلًا من ذلك على تنويع مصادر الغذاء وتلبية احتياجات الجسم من العناصر الغذائية المختلفة.

وبذلك، فإن التوقف الكامل عن تناول الخبز ليس شرطًا لفقدان الوزن أو الحفاظ على الصحة، إذ يبقى الأهم هو نوع الخبز والكمية المتناولة والنظام الغذائي العام.