كيم كارداشيان تسخر من رسوبها في امتحان المحاماة

خبرني - حوّلت كيم كارداشيان رسوبها في امتحان نقابة المحامين إلى مادة كوميدية في إعلان جديد، مؤكدة أن الفشل لن يوقف سعيها لتحقيق حلمها المهني.

واستغلت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية تجربتها في امتحان نقابة المحامين ضمن إعلان جديد لعلامتها الخاصة بمشروبات الطاقة Update Energy، في خطوة عكست قدرتها على السخرية من نفسها والتعامل مع إخفاقاتها بروح مرحة.

وخلال الإعلان، سألها أحد الممثلين عما إذا كانت قد نجحت في الامتحان، لترد بطريقة ساخرة بأنها لم تنجح، بل "رفعت سقف الامتحان".

واعتمد الإعلان على أسلوب كسر الجدار الرابع، إذ واجهت كيم عددًا من الشائعات والانتقادات التي لاحقتها، من بينها الحديث عن خضوعها لعمليات تجميل، والاتهامات المرتبطة بانشغالها الدائم بالعمل.



كما تضمن الإعلان مشهدًا ساخرًا من عبارتها الشهيرة التي دعت من خلالها الجمهور إلى النهوض والعمل، ما أضاف طابعًا كوميديًا إلى تجربتها مع الامتحان.

تواصل كيم كارداشيان، البالغة من العمر 45 عامًا، مسيرتها نحو دخول عالم المحاماة، بعدما أنهت دراسة القانون في مايو 2025، عقب ست سنوات من التدريب والدراسة القانونية.

واحتفلت حينها بتخرجها وسط أفراد عائلتها وأصدقائها، من بينهم شقيقتها كلوي كارداشيان وأبناؤها وصديقها فان جونز، مؤكدة أن المقربين منها كانوا جزءًا من رحلتها منذ بدايتها.

بعد أشهر من تخرجها، خاضت كيم كارداشيان امتحان نقابة المحامين، لكنها لم تتمكن من اجتيازه، إلا أنها أكدت أن النتيجة لن تدفعها إلى التخلي عن هدفها.

وقالت عبر حسابها على إنستغرام إنها ستواصل الدراسة حتى تنجح، مؤكدة أن طريقها يعتمد على المثابرة والعمل الجاد، ولا يعرف الاستسلام أو البحث عن طرق مختصرة.

كما أوضحت في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" أنها تنظر إلى الفشل باعتباره دافعًا للتقدم، مشيرة إلى أنها تفضل استثمار وقتها في الدراسة والتحضير بدلًا من الاستسلام للإحباط.

وبينما تواصل كيم كارداشيان استعدادها لمحاولة جديدة، يبدو أن تجربتها مع الرسوب تحولت إلى مصدر للإلهام والسخرية في الوقت نفسه، بعدما اختارت التعامل معها علنًا وبروح مرحة.