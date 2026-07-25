حراسة مشددة وخطاب ساخر.. رسائل ترمب في «العشاء المؤجل»

خبرني - وسط حراسة مشددة فرضها شبح حادث إطلاق النار الذي عطّل المناسبة قبل ثلاثة أشهر، حضر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض، الجمعة، حيث مزج بين الدعابة والرسائل السياسية.

ورغم التهديدات التي قال إنها صادرة عن "مجانين"، ألقى ترامب خطابا في المناسبة التي لم تُستكمل فعالياتها في أبريل/نيسان الماضي، بعدما حاول مسلّح اقتحام العشاء المقام داخل فندق واشنطن هيلتون، مطلقا النار عند نقطة تفتيش أمنية خارج قاعة الاحتفال.

ودخل ترمب قاعة الاحتفال وسط تصفيق من الحضور، وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يوجه انتقادات لاذعة لوسائل الإعلام، لكنه أوضح في مستهل كلمته أنه عدل عن الخطاب الذي أعده في أبريل، وسيقدم مزيجًا من الموضوعات.

وتحدّث ترمب مازحا عن إمكان تولّيه ولاية رئاسية ثالثة.

وقال: "كما قلت قبل ثلاثة أشهر، لابد أن يستمر العرض"، في إشارة إلى الحفل.

وأضاف ساخرا أن الحضور يمثلون "أكبر مجموعة من المصابين بمتلازمة اضطراب ترامب"، وهو تعبير يستخدمه وأنصاره لوصف منتقديه الذين يرون أنهم يعارضونه بصورة مبالغ فيها.

وتحدث عن مشروع قاعة الاحتفالات المضادة للرصاص في البيت الأبيض، قائلاً إن وجودها كان سيجنب كثيرًا مما حدث في أبريل، وعاد للإشادة بعناصر الخدمة السرية على تعاملهم مع حادث إطلاق النار في أبريل.

وخلال الخطاب، هاجم شخصيات إعلامية وسياسية، وتحدث عن إيران، مؤكدا أن مسؤوليها يتواصلون معنا حاليا "لكنني أعتقد أنهم ليسوا مستعدين للتوصل إلى اتفاق".

وأضاف "لم يتبق لدى إيران الكثير من الطائرات المسيرة".

وأكد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيزور الولايات المتحدة خلال أيام.

وقال مكتب نتنياهو في وقت سابق إن رئيس الوزراء سيزور واشنطن الإثنين ويلتقي مع ترامب الثلاثاءواختتم ترامب خطابه الذي استمر لنحو ساعة بالقول إنه يكنّ "احتراما كبيرا" للصحفيين الحاضرين، قبل أن يضيف "عندما أغادر، ستصبحون جميعا مفلسين".

إجراءات مشددة

وفي الاحتفال هذه المرة، أغلقت الشرطة وعناصر الحرس الوطني الطرق المحيطة بالموقع وأقامت طوقا أمنيا واسعا، مع أن إجراءات تفتيش الضيوف اقتصرت على تدقيق سريع نسبيا.

وأُقيم "العشاء المؤجل" في قاعة فندق والدورف أستوريا، وهي أصغر من موقع الحدث المعتاد، واستوعبت نحو 700 شخص فقط.

ودخل الضيوف عبر مدخل واحد، بعد المرور بعمليتي تدقيق للهوية، وكلب للكشف الأمني، وضباط مسلحين، وحراس أمن.

كما أُلغي السجاد الأحمر وحفلات الاستقبال المنفصلة التي كانت تسبق العشاء.

وشوهد مدير جهاز الخدمة السرية الأمريكي شون كوران عند مدخل الفندق وهو يراقب وصول الضيوف، قبل أن يتجول في البهو الرئيس، وفق مراسل وكالة فرانس برس.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في بيان: "في أبريل، وعد الرئيس ترامب بإتمام المهمّة وتنظيم عشاء آخر لرابطة مراسلي البيت الأبيض، واليوم يفي بهذا الوعد".

وشكرت رئيسة رابطة مراسلي البيت الأبيض ويجيا جيانغ، من شبكة "سي بي إس نيوز"، الرئيس على دعمه.

وبعد العشاء، بقي لأكثر من ساعة لحضور مراسم توزيع الجوائز، التي شملت تكريم عدد من الصحفيين الذين نشروا خلال العام الماضي تقارير بعضها انتقده.

وقالت جيانغ: "رسالتنا الليلة هي: لقد عدنا. لن نخضع للترهيب، ونرفض أن يكون للعنف الكلمة الأخيرة".