الاردن .. أجواء صيفية اعتيادية في أغلب المناطق السبت

خبرني - يكون الطقس، السبت، صيفيا اعتياديا في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في البادية، وحاراً إلى حار جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان اليوم بين 32- 23 درجات مئوية، وفي غرب عمّان 30- 21، وفي المرتفعات الشمالية 28 - 18، وفي مرتفعات الشراة 29- 17 ، وفي مناطق البادية 37 - 20، وفي مناطق السهول 33 - 21، وفي الأغوار الشمالية 40- 25، وفي الأغوار الجنوبية 43 - 29، وفي البحر الميت 42 - 28، وفي خليج العقبة 43 - 28 درجة مئوية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس الأحد صيفيا اعتياديا في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في البادية، فيما يكون حارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة الاثنين، ويكون الطقس حاراً نسبياً في أغلب المناطق، وحاراً إلى حار جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً في مناطق البادية.

كما يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة الثلاثاء، ويكون الطقس حاراً نسبياً في أغلب المناطق، وحاراً إلى حار جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً في مناطق البادية.