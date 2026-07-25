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ترامب: الإيرانيون باتوا يظهرون (جدية أكبر) في المباحثات

  • 25 تموز 2026
  • 07:00
ترامب الإيرانيون باتوا يظهرون جدية أكبر في المباحثات

خبرني - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة إنه لم يتخذ قرارا بعد بشأن شنّ ضربات أوسع على إيران، إذ باتت طهران تظهر "جدية أكبر" في المباحثات مع واشنطن.

وصرح ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي، ردا على سؤال عما إذا كان قد اتخذ قرارا، عقب تقارير أفادت بأنه يجتمع مع مستشاريه لمناقشة عملية عسكرية واسعة النطاق، "كلا، لم أتخذ قرارا بعد"، وأضاف "نحن نتحدث معهم الآن. أعتقد أنهم يظهرون جدية أكبر يوما بعد آخر، ولعل السبب واضح".

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة إنه لا يعتقد أن الصين أو روسيا "تشاركان" في الصراع الإيراني الدائر، لكنه حذر من أن تدخلهما "سيكون له عواقب وخيمة عليهما".

وكتب على موقع تروث سوشال: "أكد لي الرئيس (الصيني) شي (جين بينغ)، خلال اجتماعنا الأخير في بكين، أنه لن يقدم أو يبيع أسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية تحت أي ظرف من الظروف، وهذا يشمل الشركات الصينية".

وأضاف ترامب أن تزويد طهران بالأسلحة ليس في مصلحة بكين أو موسكو.

وقالت ثلاثة مصادر باكستانية إنّ إسلام أباد تستكشف مسارا لاستئناف المحادثات المتعثرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن إنهاء الحرب الدائرة بينهما منذ ما يقرب من خمسة أشهر، وذلك في إطار مسعى بدأته الصين.

وذكرت المصادر أن محادثات استكشافية جرت خلال زيارة وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني إلى إسلام أباد هذا الأسبوع، وهي الثانية له في غضون الأيام العشرة الماضية.

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