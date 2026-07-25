مارك فان بوميل مدربا جديدا للمنتخب البلجيكي

خبرني - قرّر الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، الجمعة، تعيين الدولي الهولندي السابق مارك فان بوميل مدربا جديدا للمنتخب الأول بعقد يمتد لعامين حتى نهائيات بطولة أوروبا 2028.

ويتولى فان بوميل (49 عاما) المهمة خلفا للمدرب رودي غارسيا، الذي انتهى عقده بنهاية تموز ولم يجدّد، رغم قيادته المنتخب البلجيكي إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم في وقت سابق من الشهر الحالي.

ويعرف فان بوميل في بلجيكا بشكل خاص بفترته مع أنتويرب، حيث قاد الفريق إلى إنجاز تاريخي بإحراز ثنائية الدوري والكأس في موسم 2022-2023. كما يحظى بتقدير كبير بفضل خبرته التكتيكية، وهي إحدى الجوانب التي تعرض فيها جارسيا للانتقادات، إلى جانب قدرته على إدارة اللاعبين.

وسبق لفان بوميل تدريب كل من أيندهوفن وفولفسبورج الألماني.

وخلال مسيرته لاعبا، خاض 79 مباراة دولية بقميص هولندا، وشارك في نهائي كأس العالم 2010، كما دافع عن ألوان أندية برشلونة وبايرن ميونيخ وميلان وأيندهوفن.