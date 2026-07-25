المنتخب النسوي ت 17 يتعثر أمام لبنان بنصف نهائي غرب آسيا

خبرني - اختتم المنتخب الوطني النسوي ت17 مشاركته في منافسات بطولة غرب آسيا للناشئات بعد تعثره أمام لبنان 0-5، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على ستاد الأمير محمد في الزرقاء، ضمن الدور نصف النهائي من البطولة.

ومثل المنتخب في اللقاء: ألما شتات، ماريا الموسى، ليان ضمور، لين أبو حلوة (لين صوبر)، ينا دويك، لين القيسي (تولين عبيدات)، نادين أبو صالحة، تيماء جعارة (رغد حقروس)، لمار يوسف، ألما الصيفي، سهر عبد الرحيم (جيا صوالحة).

ولم يقدم المنتخب الوطني الأداء المأمول خصوصاً بعد استقباله هدفين متتالين في الدقائق 28 و 30 من عمر اللقاء، لينتهي الشوط الأول بتأخر المنتخب بهدفين دون رد، قبل أن يضيف المنافس ثلاثة أهداف في الشوط الثاني، ويحسم تأهله إلى المشهد النهائي.

يذكر، أن المنتخب الوطني تفوق على فلسطين بخماسية نظيفة قبل أن يفوز على البحرين بهدفين دون رد ضمن الدور الأول من البطولة.

وحسب نظام البطولة، تم توزيع المنتخبات على مجموعتين، حيث يلعب الدور الأول بنظام الدوري من مرحلة واحدة، على أن يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي.