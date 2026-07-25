سر علمي جديد عن الكافيين.. فوائد غير متوقعة وتحذير من مشروبات الطاقة

خبرني - كشفت أحدث الأبحاث العلمية أن تناول الكافيين باعتدال يمنح الجسم النشاط والتركيز، وقد يرتبط أيضا بانخفاض مخاطر الإصابة بعدد من الأمراض المزمنة، بما في ذلك أمراض القلب والسكري وباركنسون، في حين يحذر العلماء من الإفراط في تناوله أو الاعتماد على مشروبات الطاقة، بحسب تقرير لصحيفة "واشنطن بوست".

سر الـ400 ملليغرام

يستهلك الأشخاص في المتوسط نحو 200 ملليغرام من الكافيين يوميا، أي ما يعادل ثلاثة أكواب صغيرة من الإسبريسو، عبر مصادر متعددة مثل القهوة والشاي والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والشوكولاتة.

ووفقا لأحدث الدراسات، فإن تناول ما يصل إلى 400 ملليغرام من الكافيين يوميا، أي ما يعادل نحو 3 إلى 5 أكواب من القهوة، يُعد آمنا لمعظم البالغين الأصحاء.

وأظهرت دراسات رصد واسعة النطاق وتجارب سريرية صغيرة أن استهلاك الكافيين، خاصة من القهوة والشاي، يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب، والنوبات القلبية، والسكتات الدماغية، وفشل القلب، وارتفاع ضغط الدم، والسكري من النوع الثاني، واضطرابات نظم القلب مثل الرجفان الأذيني.

كما وجدت دراسات أن الأشخاص الذين يشربون القهوة أو الشاي بانتظام تقل لديهم احتمالات الإصابة بمرض باركنسون مقارنة بغيرهم.

ولا تقتصر فوائد الكافيين على الوقاية من الأمراض، إذ تشير الأبحاث إلى أنه يساعد على زيادة اليقظة والانتباه، وتحسين التركيز، وتسريع ردود الفعل، ورفع مستوى الأداء الذهني.

تحذير من مشروبات الطاقة

يؤكد الباحثون أن الكافيين ليس علاجا سحريا، وقال جريجوري ماركوس، أستاذ طب القلب بجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، إن "الإفراط في استهلاك الكافيين قد يؤدي إلى القلق، والعصبية، والرعشة، والغثيان، واضطرابات المعدة، والأرق".

وأوضح ماركوس أن معظم الفوائد الصحية التي رصدتها الدراسات تقتصر على الكافيين الطبيعي الموجود في القهوة والشاي والشوكولاتة، مشيرا إلى أنه لا توجد أدلة تثبت فوائد صحية لمشروبات الطاقة أو المنتجات التي تحتوي على الكافيين الصناعي مثل بعض المكملات الغذائية.

وأضاف أن البيانات المتاحة بشأن مشروبات الطاقة تشير إلى نتائج مقلقة، إذ ترتبط بزيادة خطر الإصابة باضطرابات خطيرة في نظم القلب، وربما فشل القلب.

وتخلص أحدث الأدلة العلمية إلى أن تناول الكافيين باعتدال، خاصة من مصادره الطبيعية، يمكن أن يكون جزءا من نمط حياة صحي، بينما يبقى الإفراط في استهلاكه أو الاعتماد على مشروبات الطاقة خيارًا يحمل مخاطر صحية لا ينبغي تجاهلها.