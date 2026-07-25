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أوروبا توافق على طلب أميركا تأخير نشر صور أقمار صناعية تغطي الخليج

  • 25 تموز 2026
  • 01:26
أوروبا توافق على طلب أميركا تأخير نشر صور أقمار صناعية تغطي الخليج

خبرني - وافق الاتحاد الأوروبي على طلب أميركي بتأخير نشر صور الأقمار الصناعية التابعة لبرنامج "كوبرنيكوس" والتي تغطي منطقة الخليج، لمدة 24 ساعة، وفق قرار نُشر في الجريدة الرسمية للاتحاد.

يأتي قرار الموافقة بعد نحو أسبوعين على استئناف الولايات المتحدة هجماتها على إيران، في تطوّر رفع مجدداً حدة التوتر في المنطقة في ظل نزاع بين طهران وواشنطن للسيطرة على مضيق هرمز.

وقدّم مسؤولون أميركيون طلب تأخير نشر صور الأقمار الصناعية إلى مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في 26 مايو (أيار)، وشمل البيانات الواردة من منظومتي الأقمار الصناعية "سنتينل-1" و"سنتينل-2" اللتين تغطيان منطقة الخليج.

وفي قرار مؤرخ في 13 يوليو (تموز)، خلص مجلس الاتحاد الأوروبي إلى أن هذا الإجراء "ضروري" لضمان عدم استخدام الصور "من جانب أي طرف ثالث، سواء من الدول أو من غير الدول، على نحو يشكّل تهديداً لمصالح الاتحاد ودوله الأعضاء في المنطقة أو لمصالح حلفائهم".

وتشمل المساحة التي يغطيها هذا القرار منطقة الخليج التي تشهد أعمالاً عسكرية وحيث فرضت الولايات المتحدة حصاراً بحرياً على إيران.

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