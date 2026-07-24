*
السبت: 25 تموز 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

حمزة عبد الكريم يدون أول أهدافه مع الفريق الأول لبرشلونة

  • 24 تموز 2026
  • 23:51
حمزة عبد الكريم يدون أول أهدافه مع الفريق الأول لبرشلونة

خبرني  - افتتح المهاجم المصري الواعد حمزة عبد الكريم شريط أهدافه مع الفريق الأول لنادي برشلونة، بعدما هز الشباك خلال مواجهة فريق يوروبا، وذلك ضمن تحضيرات الفريق الكتالوني للموسم الجديد.

ودفع المدرب الألماني هانزي فليك بالمهاجم الصاعد (18 عاما) في التشكيلة الأساسية للبلوغرانا، ليترجم عبد الكريم ثقة مدربه سريعا بتسجيل الهدف الثالث لـ"البارسا" بضربة رأسية رائعة عند الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول، متوجا أداءه المتميز في أول ظهور له مع الكبار.

وانتهى اللقاء بفوز برشلونة على فريق يوروبا، أحد أندية الدرجة الثالثة، بنتيجة 4-1.

وكان النادي الكتالوني قد أعلن في وقت سابق تفعيل بند شراء عقد حمزة عبد الكريم نهائيا، عقب فترة إعارة ناجحة بدأها في يناير الماضي قادما من الأهلي المصري.

وقدم اللاعب مستويات لافتة مع فريق الشباب ببرشلونة، مسجلا 6 أهداف وساهم بشكل مباشر في قيادة الفريق للظفر بلقب الدوري المحلي، مما دفع الإدارة الفنية للإبقاء عليه والاستفادة من خدماته.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

المصري حمزة عبد الكريم أساسيا في اولى مباريات برشلونة الودية
المصري حمزة عبد الكريم أساسيا في اولى مباريات برشلونة الودية
  • 2026-07-24 22:20
بيان رسمي.. تطورات جديدة في قضية المغرب والسنغال على لقب أمم أفريقيا
بيان رسمي.. تطورات جديدة في قضية المغرب والسنغال على لقب أمم أفريقيا
  • 2026-07-24 21:24
رسميا .. برشلونة يواجه الأهلي المصري في كأس غامبر
رسميا .. برشلونة يواجه الأهلي المصري في كأس غامبر
  • 2026-07-24 21:16
تشيلسي يقترب من ضم مدافع منتخب فرنسا
تشيلسي يقترب من ضم مدافع منتخب فرنسا
  • 2026-07-24 20:59
الهلال السعودي يحسم التعاقد مع سومرفيل بمبلغ ضخم
الهلال السعودي يحسم التعاقد مع سومرفيل بمبلغ ضخم
  • 2026-07-24 04:21
هل تآمر منتخبا الجزائر والنمسا على نظيرهما الإيراني؟.. الفيفا يحسم الجدل
هل تآمر منتخبا الجزائر والنمسا على نظيرهما الإيراني؟.. الفيفا يحسم الجدل
  • 2026-07-24 04:03