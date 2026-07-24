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بالخطأ .. الجيش الأمريكي يقصف ناقلة غاز ويقتل اثنين من طاقمها

  • 24 تموز 2026
  • 22:34
بالخطأ الجيش الأمريكي يقصف ناقلة غاز ويقتل اثنين من طاقمها

خبرني  - أفاد مصدر مطلع لوكالة فارس الإيرانية بأن الجيش الأمريكي استهدف بعد ظهر اليوم الجمعة، ناقلة غاز طبيعي مسال بإطلاق صاروخين عليها ظنا منه أنها لنقل الغاز الإيراني.

ذكرت وكالة أنباء "فارس" نقلا عن مصادر مطلعة أن ناقلة الغاز الطبيعي المستهدفة كانت تنوي دخول المنطقة قادمةً من بحر عُمان، مشيرا إلى أن "القوات الأمريكية الإرهابية استهدفتها ظنا منها أنها كانت تنوي نقل الغاز الإيراني".

وأوضح هذا المصدر أن اثنين من طاقم الناقلة لقيا حتفهما نتيجة الهجوم الأمريكي، وأن الناقلة توقفت بسبب الأضرار التي لحقت بغرفة محركاتها.

ويأتي هذا التصعيد بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 8 يوليو، انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران، والذي تم التوصل إليه في 18 يونيو، متهما طهران باستهداف السفن التجارية في مضيق هرمز.

وفي المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني عن شن هجمات صاروخية وطائرات مسيرة استهدفت قواعد عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين والأردن، فيما واصلت طهران إغلاق المضيق أمام حركة الملاحة التجارية، مما تسبب في تراجع حاد في حركة السفن وارتفاع أسعار النفط.

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