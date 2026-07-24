المصري حمزة عبد الكريم أساسيا في اولى مباريات برشلونة الودية

خبرني - أعلن الألماني هانزي فليك المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، التشكيلة الأساسي لفريقه لمواجهة يوروبا الودية.

ويستضيف برشلونة نظيره يوروبا أحد أندية دوري الدرجة الثالثة الإسباني مساء اليوم الجمعة في أولى مبارياته الودية ضمن استعداداته لانطلاق منافسات موسم 2026-2027.

وشهدت التشكيلة الأساسية للنادي الكتالوني تواجد المصري الدولي حمزة عبد الكريم في خط الهجوم، إلى جانب السويدي روني بردجي والهولندي شين كلويفرت في أول مشاركة رسمية له مع الفريق الأول تحت قيادة هانز فليك بعد تصعيده إلى معسكر الإعداد للموسم الجديد.

وجاءت تشكيلة برشلونة كالتالي:

في حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

في خط الدفاع: هيكتور فورت، أندرياس كريستنسن، جيرارد مارتن، جوفري تورنتس.

في خط الوسط: جيلي فرنانديز، برايان فارينياس، إبراهيم ديارا.

في خط الهجوم: روني بردجي، حمزة عبد الكريم، شين كلويفرت.

وكان برشلونة أعلن في وقت سابق تفعيل بند شراء عقد حمزة عبد الكريم بعد انتقاله إلى النادي الكتالوني على سبيل الإعارة من الأهلي خلال يناير الماضي، إذ قدم مستويات مميزة مع فريق الشباب ليقرر النادي الاحتفاظ بخدماته بشكل نهائي.