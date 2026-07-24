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جاهة الدباس ومراد .. الف مبروك للعريس الدكتور عمر حسين الدباس - صور

  • 24 تموز 2026
  • 22:10
جاهة الدباس ومراد الف مبروك للعريس الدكتور عمر حسين الدباس صور

خبرني - في أجواء مفعمة بالمحبة والمودة وأواصر القربى والنسب توجهت جاهة كريمة من عشيرة الدباس إلى آل مراد الكرام، لطلب يد الصيدلانية لين كريمة المهندس يوسف مراد لابنهم الدكتور الصيدلاني عمر حسين علي الدباس.

​وقد كرمت عشيرة الدباس – ممثلةً بمعالي أسامة الدباس، والباشا خالد الدباس،  سعادة الباشا مروان القطيشات بتكليفه بالحديث باسمهم لطلب يد العروس. وقد ألقى الباشا مروان القطيشات كلمة طيبة عكست أسمى معاني التقدير والاعتزاز بالروابط الوثيقة التي تجمع العائلتين الكريمتين، متقدماً بطلب يد كريمتهم على سنة الله ورسوله.

​ومن جانبهم، استقبل آل مراد الأكارم الجاهة الكريمة بأبهى صور الحفاوة والترحاب والتكريم، متوجين هذا اللقاء المبارك بالرد بالقبول والإيجاب من قبل الدكتور حمدي مراد
​وشهدت الجاهة حضور جمع من أصحاب المعالي والعطوفة، وشيوخ ووجهاء العشائر، والأقارب والأصدقاء الذين شاركوا العائلتين فرحتهما السعيدة.

متمنيين ​للعروسين (عمر ولين) حياة ملؤها السعادة والهناء، وبارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير.

جاهة الدباس ومراد .. الف مبروك للعريس الدكتور عمر حسين الدباس - صور
جاهة الدباس ومراد .. الف مبروك للعريس الدكتور عمر حسين الدباس - صور
جاهة الدباس ومراد .. الف مبروك للعريس الدكتور عمر حسين الدباس - صور
جاهة الدباس ومراد .. الف مبروك للعريس الدكتور عمر حسين الدباس - صور
جاهة الدباس ومراد .. الف مبروك للعريس الدكتور عمر حسين الدباس - صور
جاهة الدباس ومراد .. الف مبروك للعريس الدكتور عمر حسين الدباس - صور
جاهة الدباس ومراد .. الف مبروك للعريس الدكتور عمر حسين الدباس - صور
جاهة الدباس ومراد .. الف مبروك للعريس الدكتور عمر حسين الدباس - صور
جاهة الدباس ومراد .. الف مبروك للعريس الدكتور عمر حسين الدباس - صور
جاهة الدباس ومراد .. الف مبروك للعريس الدكتور عمر حسين الدباس - صور

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