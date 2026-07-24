على غرار كوريدور عبدون.. افتتاح ممشيين جديدين قريبا في شمال العاصمة وجنوبها

- أمانة عمّان: المماشي تستهدف تعزيز ثقافة المشي وركوب الدراجات وتحسين جودة الحياة

- أمانة عمّان: ممشى كوريدور عبدون مفصول بالكامل عن الشارع الرئيس ويستوفي متطلبات السلامة

- أمانة عمّان: رصد ممارسات خاطئة في بعض المماشي أبرزها الجلسات والرحلات خارج الغاية المخصصة لها

خبرني - قال مدير دائرة الإنشاءات في أمانة عمّان الكبرى، هاني المراشدة، إن الأمانة تعتزم افتتاح ممشيين جديدين في شمال العاصمة وجنوبها قريباً، ضمن خطتها للتوسع في إنشاء المماشي والمساحات المخصصة لممارسة الرياضة.

وأوضح المراشدة، ، الجمعة، أن إنشاء المماشي يأتي في إطار تحسين جودة الحياة لسكان العاصمة، من خلال توفير بيئة آمنة تشجع على ممارسة رياضة المشي وركوب الدراجات الهوائية في الهواء الطلق، سواء على امتداد الشوارع التي تضم مساحات خضراء أو داخل المتنزهات، بحسب المملكة.

وأشار إلى أن ممشى شارع الستين، الذي افتتح قبل نحو عام، يمتد بطول 500 متر، ويضم مسارين منفصلين؛ أحدهما للمشي والآخر لركوب الدراجات الهوائية، لافتاً إلى أن تصميمه راعى معايير السلامة وجودة الاستخدام.

سلوكيات خاطئة

وفيما يتعلق بممشى كوريدور عبدون، أكد المراشدة أنه مفصول بالكامل عن الشارع الرئيس، وتوجد بينه وبين الطريق ومنطقة السكن فواصل خضراء، إضافة إلى أماكن مخصصة لاصطفاف المركبات، بما يتيح وصول المستخدمين إلى الممشى بأمان، مع فصل حركة المشاة عن حركة المركبات.

ورداً على ملاحظات بشأن اصطفاف بعض المركبات داخل الأحياء السكنية المجاورة، قال المراشدة إن المواقف المتوفرة كافية في الأصل، إلا أن بعض الزوار يمارسون سلوكيات خاطئة تتمثل بعدم الالتزام بأماكن الاصطفاف المخصصة.

وأضاف أن الأمانة رصدت ممارسات أخرى لا تنسجم مع الغاية التي أنشئت من أجلها المماشي، من بينها تحويلها إلى أماكن للجلسات والرحلات، رغم وجود حدائق ومتنزهات مخصصة لهذه الأنشطة في مختلف مناطق العاصمة.

وبيّن المراشدة أن أمانة عمّان افتتحت خلال الفترة الماضية عدداً من المماشي، من بينها ممشى شارع الرحاب قبل نحو ستة أشهر، إلى جانب ممشى داخل حديقة النشامى، مؤكداً أن العمل مستمر على تنفيذ مشاريع جديدة لدعم انتشار المماشي في مختلف أنحاء العاصمة.