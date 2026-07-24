السفارة الأميركية تطالب رعاياها في الأردن بالاستعداد لجميع الاحتمالات

خبرني - قالت السفارة الأميركية في العاصمة الأردنية عمّان إن على رعاياها الاستعداد لجميع الاحتمالات، نظرًا لتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، ووجود احتمال لحدوث تصعيد غير متوقع.

وقالت السفارة إنه ينبغي للأميركيين الموجودين حاليًا في الشرق الأوسط توخي الحذر ورفع مستوى اليقظة، والاستعداد لاحتمالات تشمل:

• إلغاء الرحلات الجوية.

• الإغلاق المؤقت للمجال الجوي.

• تعطل حركة السفر.

وأشارت السفارة إلى أن بعض شركات الطيران في المنطقة أجّلت بالفعل استئناف جداول رحلاتها السابقة، فيما ألغت شركات أخرى بعض مساراتها.

ودعت السفارة رعاياها إلى التحقق من حالة الرحلات الجوية مباشرة مع شركة الطيران أو عبر موقع مطار الملكة علياء الدولي.

كما نصحت الأميركيين الموجودين خارج الشرق الأوسط بإعادة النظر في السفر إلى المنطقة أو عبرها، أما الذين يقررون السفر من المنطقة أو إليها، فعليهم متابعة المستجدات المتعلقة بعمل المطارات وشركات الطيران.

وأشارت إلى تعرض منشآت دبلوماسية أميركية، بما في ذلك خارج منطقة الشرق الأوسط، للاستهداف، كما قد تستهدف إيران أو الجماعات الداعمة لها مصالح أميركية أخرى في الخارج، أو مواقع مرتبطة بالولايات المتحدة والأميركيين حول العالم، بما في ذلك الشركات الأميركية والمؤسسات الأخرى.

ونصحت سفارة الولايات المتحدة في عمّان جميع المواطنين الأميركيين بتجنب السفر إلى القواعد العسكرية في الأردن، مذكرةً بأن إيران سبق أن استهدفت أيضًا بنى تحتية مدنية وحيوية في أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك الفنادق والمطارات ومواقع مدنية أخرى.

وأشارت إلى أنه ينبغي للمواطنين الأميركيين مواصلة متابعة المعلومات الصادرة عن الحكومة الأردنية بشأن أي تهديدات محددة، والالتزام بالتعليمات، بما في ذلك صفارات الإنذار والتحذيرات الأخرى. كما أوصت السفارة بمتابعة جميع إرشادات وتحذيرات السفر الصادرة عنها.

وبينت أنه يتعين على الرعايا الأميركيين في الأردن اتخاذ الإجراءات التالية:

• زيارة موقع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في الأردن للاطلاع على إرشادات السلامة العامة، بما في ذلك شرح دلالات صفارات الإنذار.

• تجنب جميع المظاهرات والتجمعات الكبيرة.

• الابتعاد عن المناطق التي تشهد انتشارًا أمنيًا كثيفًا.

• متابعة وسائل الإعلام المحلية.

• الالتزام بتعليمات السلطات المحلية.

• التواصل مباشرة مع شركة الطيران لمعرفة تفاصيل تغيير الرحلات إذا تأثرت الرحلة.

• توخي الحذر والبقاء يقظًا في المواقع المرتبطة علنًا بالولايات المتحدة.

• الحفاظ على مستوى منخفض من الظهور وتجنب لفت الانتباه.

• التسجيل في برنامج التسجيل الذكي للمسافرين (STEP) التابع لوزارة الخارجية الأميركية، والذي يتيح تلقي أحدث التحديثات الأمنية، ويسهّل على السفارة أو القنصلية التواصل مع المواطنين الأميركيين في حالات الطوارئ.