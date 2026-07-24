حلا أحمد عوض الطراونة .. مبروك التخرج

خبرني - تتقدّم أسرة المهندس نعيم عبد اللطيف الطراونة وعقيلته هوازن عوض الطراونة، وابنتيهما الأستاذة نور الهدى والأستاذة سارة،

وأسرة ابنهما الدكتور ضرغام نعيم الطراونة، وزوجته الدكتورة دانا جاموس، وقطعة السكر الحسام ضرغام الطراونة،

بأحرّ التهاني والتبريكات إلى الخال الحبيب القاضي أحمد عوض الطراونة، والعمة الحبيبة أم عوض، وإلى الأسرة الكريمة، بمناسبة تخرّج ابنتهم الحبيبة حلا من جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، وحصولها على درجة البكالوريوس في تخصص القانون بتقدير امتياز.

هذا الإنجاز ثمرةُ جدِّها واجتهاادها، وندعو الله أن يبارك لها خطواتها القادمة، وأن يجعل النجاح حليفها في كل طريق.