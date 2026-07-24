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نتنياهو يلتقي ترمب في البيت الأبيض الثلاثاء

  • 24 تموز 2026
  • 18:27
نتنياهو يلتقي ترمب في البيت الأبيض الثلاثاء

خبرني  - ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان، الجمعة، أنه سيتوجه إلى واشنطن الاثنين المقبل، وسيلتقي بالرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء في البيت الأبيض.

وأضاف المكتب أن نتنياهو سيحضر أيضا جنازة السناتور الأميركي لينزي جراهام.

وتشير تقارير صحفية إلى أن نتنياهو طلب الأسبوع الماضي عقد لقاء مع ترامب، لكنه لم يحصل على موعد. وقال لاحقا إنه قرر تأجيل زيارته بعدما تأجلت مراسم وداع السيناتور الراحل ليندسي غراهام.

وبحسب أكسيوس، فإن بعض مسؤولي البيت الأبيض قالوا الأسبوع الماضي إن نتنياهو حاول "فرض عقد الاجتماع وكأنه أمر واقع".

وفي يوم الأربعاء، قال مسؤول في البيت الأبيض إن مناقشات جرت بشأن احتمال عقد لقاء بين ترامب ونتنياهو في المكتب البيضاوي، لكنه أوضح أنه لم يكن قد جرى تحديد موعد للاجتماع.

وفي يوم الخميس، قال ترامب لموقع "أكسيوس" إنه سيلتقي نتنياهو إذا كان موجودا في واشنطن لحضور مراسم جنازة غراهام.

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