«لون كلمة نغم» تفتتح أولى أمسيات «سيرة ومسيرة» باستضافة الأسيرة المحررة إسراء الجعابيص

خبرني - افتتحت مبادرة لون كلمة نغم الدولية، بالتعاون مع مركز سيلجان، أولى أمسيات برنامج «سيرة ومسيرة»، باستضافة الأسيرة المحررة والفنانة التشكيلية والكاتبة الفلسطينية إسراء الجعابيص، وذلك في مقر مركز سيلجان بالعاصمة عمّان، وسط حضور ثقافي وإعلامي وجماهيري مميز.

وشهدت الأمسية حوارًا إنسانيًا وثقافيًا استعرض أبرز محطات حياة الجعابيص، وتجربتها التي تحولت من معاناة قاسية إلى قصة ملهمة في الصمود والإرادة والإبداع، كما تناولت تجربتها في الفن التشكيلي والكتابة، ودورهما في توثيق الذاكرة وتحويل الألم إلى رسالة حياة وأمل.

وأدارت الحوار الإعلامية شيرين حجات، المستشار والناطق الإعلامي لمبادرة لون كلمة نغم الدولية، إلى جانب الشاعر فادي شاهين، مؤسس ورئيس المبادرة، حيث تناول اللقاء أبعادًا إنسانية وثقافية متعددة، وأتاح للحضور مساحةً للتفاعل المباشر مع الضيفة، في أجواء اتسمت بالثراء الفكري والوجداني.

وأكدت المبادرة أن برنامج «سيرة مسيرة» يأتي ضمن رؤيتها الثقافية والإنسانية الهادفة إلى تسليط الضوء على الشخصيات التي تركت أثرًا في مجتمعاتها، واستعراض تجاربها بوصفها مصدرًا للإلهام وبناء الوعي، انطلاقًا من إيمانها بأهمية الثقافة والحوار في تعزيز القيم الإنسانية وترسيخ الأمل.

واختُتمت الأمسية بتكريم الأسيرة المحررة إسراء الجعابيص تقديرًا لمسيرتها الإنسانية والثقافية، وسط إشادة واسعة من الحضور بالمستوى التنظيمي للأمسية، وما حملته من مضامين عميقة ورسائل ملهمة، مؤكدين أهمية استمرار مثل هذه اللقاءات التي تجمع بين الثقافة والفكر والتجربة الإنسانية.

