عطل مفاجئ يربك مستخدمي (تشات جي بي تي) حول العالم

خبرني - واجه عدد من مستخدمي خدمات OpenAI مشكلات في الوصول إلى منصتي ChatGPT وCodex، بعد تسجيل ارتفاع في معدلات الأخطاء التي أثرت على بعض الحسابات.

وأكدت صفحة حالة أنظمة OpenAI وجود خلل قيد التحقيق، مشيرة إلى أن المشكلة تطال الخدمتين بشكل جزئي.

وأوضحت الشركة أن فرقها التقنية بدأت العمل على تحديد سبب العطل ومعالجة التأثيرات الناتجة عنه، مع استمرار مراقبة أداء الخدمات بهدف استعادة الاستقرار الكامل.

صعوبات في الوصول

وتزامن العطل مع ورود تقارير من مستخدمين واجهوا صعوبة في استخدام ChatGPT أو تشغيل مهامهم عبر Codex، أداة الذكاء الاصطناعي الموجهة لمساعدة المطورين في كتابة وتحليل البرمجيات.

كما أظهرت منصات تتبع الأعطال ارتفاعًا في بلاغات المشكلات خلال فترة الانقطاع قبل أن تبدأ المؤشرات بالانخفاض تدريجيًا.

وأشار بعض المستخدمين عبر شبكات التواصل الاجتماعي إلى استمرار ظهور أخطاء أثناء محاولة استخدام الخدمات، بينما واصلت OpenAI متابعة عملية التعافي وإصلاح الخلل.

التخفيف من تأثير المشكلة

وقالت OpenAI إنها نفذت إجراءً للتخفيف من آثار الخلل، وبدأت مراقبة عودة الخدمات إلى مستوياتها الطبيعية.

ولم تكشف الشركة في المرحلة الأولى عن السبب التقني المباشر وراء المشكلة، مكتفية بالإشارة إلى ارتفاع معدلات الأخطاء والتحقيق في الحادثة.

وتعد هذه الحوادث تذكيرًا بالتحديات التي تواجه منصات الذكاء الاصطناعي واسعة الاستخدام، إذ يعتمد عليها ملايين المستخدمين يوميًا في مجالات متعددة تشمل البحث، وكتابة المحتوى، والبرمجة، وتحليل البيانات.

استقرار الخدمات

وأصبح ChatGPT من الأدوات الرئيسية التي يعتمد عليها الأفراد والشركات لإنجاز مهام يومية، بينما يحظى Codex باهتمام خاص من مجتمع المطورين بسبب قدرته على المساعدة في إنشاء الأكواد البرمجية وتصحيح الأخطاء وتحسين المشاريع التقنية.

ويؤدي أي توقف جزئي لهذه الخدمات إلى تأثير مباشر على المستخدمين الذين يعتمدون عليها ضمن سير العمل اليومي، خصوصًا في البيئات المهنية التي تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي لتسريع عمليات التطوير والإنتاج.

وحتى الآن، تواصل OpenAI متابعة الحادثة، فيما يُنتظر إعلان المزيد من التفاصيل حول سبب الخلل وموعد عودة جميع الخدمات إلى العمل بشكل كامل.