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الجيش الأردني: إسقاط 7 صواريخ و6 مسيرات إيرانية اليوم الجمعة

  • 24 تموز 2026
  • 15:21
الجيش الأردني إسقاط 7 صواريخ و6 مسيرات إيرانية اليوم الجمعة

خبرني - صرّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن منظومات الدفاع الجوي وطائرات سلاح الجو الملكي أسقطت، اليوم الجمعة، سبعة صواريخ وست طائرات مسيّرة قادمة من إيران، استهدفت أراضي المملكة.

وبيّن المصدر أن عملية الاعتراض والإسقاط لم تسفر عن أية إصابات بشرية أو خسائر مادية، وأن فرق سلاح الهندسة الملكي تحركت إلى مواقع سقوط الشظايا وتعاملت معها وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعمول بها.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة تواصل مراقبة أجواء المملكة، وتحافظ على أعلى درجات الجاهزية العملياتية للتعامل مع أي تهديد يستهدف أمن المملكة وسلامة مواطنيها.

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