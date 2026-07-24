أبو عبيدة يوجه نداء لفلسطينيي الضفة

خبرني - دعا الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة الفلسطينيين إلى الدفاع عن المقدسات والأرض، مشيدا بشباب الضفة الثائرين الذين تصدو للقوات الإسرائيلية والمستوطنين في الضفة الغربية.

وأكد أبو عبيدة في بيان مكتوب نشر عبر "تلغرام" أن هذه العمليات تأتي ردا على الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى والضفة الغربية وقطاع غزة.

وشدد على أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى وعمليات هدم المنازل ومصادرة الأراضي إلى جانب الحرب المتواصلة على قطاع غزة "لن يؤدي إلا إلى تصاعد المواجهة مع إسرائيل".

ودعا أبو عبيدة الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى الدفاع عن المقدسات والأرض، كما ناشد العشائر والأجهزة الأمنية المشاركة في مواجهة اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين.

هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة أن قواته تستعد لتنفيذ نشاط عملياتي واسع في الضفة الغربية، مشيرا إلى أنه تمت المصادقة على فرض منع خروج القوات في أنحاء المنطقة.

وتشهد بلدة تل ومحيطها جنوب غربي نابلس اليوم الجمعة تصعيدا ميدانيا داميا، أسفر عن مقتل 4 فلسطينيين ومستوطن إسرائيلي، وسط حصار عسكري مشدد تفرضه قوات الجيش الإسرائيلي على المنطقة.

وبدأت الأحداث صباح اليوم عقب هجوم مجموعات من المستوطنين على منازل المواطنين في أطراف بلدة تل. تطور المشهد إلى مواجهات عنيفة واشتباك مسلح وأشارت مصادر إعلامية إلى تمكن فلسطينيين من السيطرة على سلاح حارس أمن قرب مستوطنة "حفات جلعاد" المجاورة واستخدامه في إطلاق النار، ما أسفر عن قتلى وجرحى.