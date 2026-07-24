ساري محمد ابراهيم المبيضين (ابو عمر) في ذمة الله

خبرني - انتقل إلى رحمة الله ساري محمد ابراهيم المبيضين ابو عمر.

انا لله وانا الیه راجعون

بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ الرَحِیم

قال الله تعالى:

(( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )).

قال الله تعالى:

" والَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجعون "

بقلوب مؤمنه وراضيه بقضاء الله وقدره انتقل الى رحمة الله:

ساري محمد ابراهيم المبيضين ابو عمر

إنا لله وإنا إليه راجعون

سيوارى جثمانه الطاهر إلى مثواه الأخير في مقبرة الثنيه بعد صلاة عصر اليوم الجمعه في مسجد المرحوم الحاج يوسف المبيضين

تقبل التعازي للرجال والنساء في ديوان أبناء عشيرة المبيضين لمدة ثلاثة أيام بعد صلاة العصر