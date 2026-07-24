زراعة الأغوار الشمالية تدعو مربي الثروة الحيوانية إلى اتباع إجراءات مواجهة موجة الحر

خبرني - دعا مدير زراعة لواء الأغوار الشمالية، محمد النعيم، مربي الثروة الحيوانية إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية للتخفيف من آثار ارتفاع درجات الحرارة على الحيوانات، حفاظا على صحتها والحد من الإجهاد الحراري الذي قد يؤثر في إنتاجيتها.

وأكد النعيم في بيان، أهمية توفير مياه شرب نظيفة وباردة للحيوانات بشكل مستمر، وضمان عدم انقطاعها، إلى جانب توفير الظل والتهوية المناسبة داخل الحظائر، مع تجنب الاكتظاظ الذي يزيد من تأثير الحرارة على القطعان.

وأشار إلى ضرورة تقديم الأعلاف خلال ساعات الصباح الباكر أو في المساء، والحد من التغذية خلال فترات الحر الشديد، إضافة إلى المحافظة على نظافة الحظائر وإزالة الروث بشكل دوري للحد من انتشار الحشرات والأمراض.

وأوضح أن من المهم متابعة الحيوانات بشكل مستمر للكشف المبكر عن علامات الإجهاد الحراري، مثل اللهاث الشديد والخمول وفقدان الشهية، والالتزام ببرامج التحصين ومكافحة الطفيليات وفق إرشادات الطبيب البيطري.

كما دعا النعيم إلى تجنب نقل الحيوانات لمسافات طويلة خلال ساعات الظهيرة، وتأجيل عمليات الشحن إلى الأوقات التي تنخفض فيها درجات الحرارة، مؤكداً أهمية التواصل مع أقسام الثروة الحيوانية في مديرية الزراعة عند ملاحظة أي أعراض مرضية أو حالات نفوق غير طبيعية، بما يسهم في سرعة التعامل معها والحد من آثارها.

وأكد أن مديرية زراعة لواء الأغوار الشمالية تواصل تقديم الإرشاد والدعم الفني لمربي الثروة الحيوانية، داعياً إلى الالتزام بهذه الإرشادات للمحافظة على صحة القطعان واستدامة الإنتاج الحيواني.