ماذا يحدث لجسمك عند إدخال الليمون إلى نظامك الغذائي؟

خبرني - لا يقتصر استخدام الليمون على إضافته إلى المشروبات أو الطعام، إذ يُعد من الفواكه الحمضية الغنية بالعناصر الغذائية التي تمنحه دورًا مهمًّا في دعم صحة الجسم، بفضل احتوائه على كميات مرتفعة من فيتامين C ومضادات الأكسدة والمركبات النباتية المفيدة.

ويشير خبراء التغذية، وفقًا لموقع "health"، إلى أن إدخال الليمون ضمن النظام الغذائي قد يساعد في تعزيز مناعة الجسم، وتقليل تأثير الإجهاد التأكسدي، ودعم صحة القلب، إلى جانب دوره المحتمل في الوقاية من بعض المشكلات الصحية.

ماذا يحتوي الليمون؟

تتميز هذه الفاكهة بانخفاض سعراتها الحرارية، إذ توفر ليمونة كبيرة واحدة دون قشر ما يقارب:

24 سعرة حرارية.

7.8 غرام من الكربوهيدرات.

2.35 غرام من الألياف.

0.92 غرام من البروتين.

2.1 غرام من السكريات.

نحو 44.5 ملليغرام من فيتامين C، أي ما يقارب نصف الاحتياج اليومي الموصى به.

كما يمتلك الليمون مؤشرًا جلايسيميًّا منخفضًا، ما يعني أن تناوله لا يؤدي عادة إلى ارتفاع سريع في مستويات سكر الدم.

دعم صحة القلب

يسهم فيتامين C الموجود بوفرة في الليمون في دعم صحة القلب، إذ تشير دراسات إلى أن تناول الأغذية الغنية بهذا الفيتامين، مثل الحمضيات والخضراوات الورقية، قد يرتبط بانخفاض خطر الإصابة ببعض أمراض القلب والشرايين.

حماية الخلايا من التلف

يحتوي الليمون على مضادات أكسدة تساعد الجسم في مواجهة آثار الإجهاد التأكسدي، وهي عملية ترتبط بتلف الخلايا وقد تسهم في تطور أمراض مزمنة، من بينها السكري وبعض الاضطرابات المرتبطة بالتقدم في العمر.

المساعدة في مقاومة علامات التقدم بالعمر

تلعب مضادات الأكسدة الموجودة في الليمون، خصوصًا في القشرة واللب، دورًا في حماية الخلايا والحفاظ على صحة الأوعية الدموية، من خلال تقليل تأثير الجذور الحرة الضارة في الجسم.

تقليل خطر تكوّن حصوات الكلى

قد يساعد الليمون في الوقاية من حصوات الكلى بفضل احتوائه على حمض الستريك وفيتامين C، إذ يمكن لهذه المركبات أن تؤثر في تركيب البول بطريقة تقلل من فرص تشكل الحصوات.

تحسين امتصاص الحديد

يُعد فيتامين C الموجود في الليمون عنصرًا مساعدًا على امتصاص الحديد من الأطعمة، وهو أمر مهم لدعم إنتاج الدم ووصول الأكسجين إلى الأنسجة، ما ينعكس على مستويات الطاقة ووظائف الجسم المختلفة.

تعزيز جهاز المناعة

يُعرف الليمون بدوره في دعم دفاعات الجسم الطبيعية، حيث يساعد فيتامين C على تحسين أداء الجهاز المناعي، خاصة خلال فترات انتشار نزلات البرد والإنفلونزا.