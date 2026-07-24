مصر.. القبض على المحامية المتهمة بقتل والدتها وتقطيع جثتها داخل شقة بالإسكندرية

خبرني - ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على المحامية المتهمة بقتل والدتها وتقطيع جثتها داخل الشقة سكنها في منطقة سيدي بشر قبلي شرقي الإسكندرية، ثم هروبها واختبائها فى الشيخ زايد بالجيزة.

وضبطت قوات الشرطة المصرية المتهمة "س.م.ح"، محامية، أثناء تواجدها في شقة بمنطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة كانت تختبئ بها بعد فرارها من الإسكندرية عقب الجريمة.

فيما سيتم نقل المتهمة إلى الإسكندرية من خلال مأمورية أمنية لعرضها على النيابة العامة للتحقيق في الجريمة.

كان قسم شرطة المنتزه أول تلقى إخطاراً من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ من الأهالي يفيد انبعاث رائحة كريهة من شقة بالطابق الرابع بعقار بشارع العاشر من رمضان بمنطقة سيدي بشر قبلي.

تفاصيل قتل محامية لوالدتها فى الإسكندرية

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة المنتزه أول يفيد بورود بلاغ بإنبعاث رائحة كريهة داخل شقة بالعقار رقم 17 بشارع العاشر من رمضان بمنطقة سيدي بشر قبلي دائرة القسم .

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان البلاغ، وتبين أن الشقة محل الواقعة إليها بالطابق الرابع، مستأجرة للمدعوة "س.م.ح"، وتقيم بها برفقة والدتها المسنة، وفوجئت القوة الأمنية بانبعاث رائحة كريهة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفتح الشقة محل البلاغ وتبين العثور علي أجزاء بصالة الشقة وبجوارهم حقيبة بداخلها ساقين وأجزاء من جسد سيدة، كما عثر علي رأس السيدة داخل فريزر الثلاجة، مع اختفاء، ملامح الوجه، وتم العثور علي كيس بلاستيك يحوي علي احشاء المجني عليها، وكذلك سكين عليها آثار دماء، وأن تلك الشقة مؤجرة لإبنة سيدة مسنة كانت تقيم مع ابنتها التي لم تظهر منذ أيام بمحل الواقعة، تحرر المحضر اللازم برقم 11879 لسنة 2026 إداري أول المنتزه للعرض علي جهات التحقيق.