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أجواء صيفية اعتيادية الجمعة وحارة في الأغوار والعقبة

  • 24 تموز 2026
  • 11:06
أجواء صيفية اعتيادية الجمعة وحارة في الأغوار والعقبة

خبرني - تكون الأجواء الجمعة، صيفية عادية في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في البادية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان اليوم بين 33- 20 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 31- 18، وفي المرتفعات الشمالية 29 - 15، وفي مرتفعات الشراة 30- 14، وفي مناطق البادية 37 - 18، وفي مناطق السهول 33 - 19، وفي الأغوار الشمالية 40- 23، وفي الأغوار الجنوبية 43 - 26، وفي البحر الميت 42 - 25، وفي خليج العقبة 42 - 25 درجة مئوية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يومي السبت والأحد، صيفية عادية في أغلب المناطق، وحارة نسبيًا في البادية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.

ويطرأ الاثنين، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء صيفية عادية في أغلب المناطق، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

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