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إيران تعترف: الضربات الامريكية طالت مقرًا قياديًا حساسًا

  • 24 تموز 2026
  • 11:03
إيران تعترف الضربات الامريكية طالت مقرًا قياديًا حساسًا

خبرني - أعلنت السلطات الإيرانية، الجمعة، أن الضربات الأميركية طالت مقر قيادة تابعا لبحرية الحرس الثوري في محافظة جيلان بشمال البلاد، على ما أوردت وسائل إعلام رسمية.

وقال نائب محافظ جيلان علي باقري: "استُهدف مقر القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني في منطقة زيباكنار هذا الصباح بقنابل العدو الأميركي، مما ألحق أضرارا بقسم من المعدات في المجمع"، بحسب ما نقلت عنه وكالة (إرنا).

وبدأ الجيش الأميركي، مساء الخميس، جولة جديدة من الضربات على أهداف عسكرية إيرانية، في وقت توعّدت فيه طهران بمواصلة هجماتها طالما استمرت العمليات الأميركية، وسط تصاعد المخاوف من اتساع رقعة المواجهة وتهديد حركة الملاحة في الخليج والبحر الأحمر.

وقالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) إنها "بدأت جولة جديدة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية"، مشيرة إلى أن هذه هي "الليلة الـ13 على التوالي من الضربات التي تهدف إلى محاسبة إيران والحد من تهديداتها لحركة الملاحة التجارية".

وفي المقابل، أفادت وسائل إعلام إيرانية بتفعيل الدفاعات الجوية في طهران للتصدي لـ"تهديد عدائي"، فيما سُمع دوي انفجارات في عدة مناطق، بينها الأهواز بمحافظة خوزستان، وبندر عباس، وبوشهر، وكنارك، وتشابهار، وسيريك قرب مضيق هرمز. كما أشارت وكالة "تسنيم" إلى ضربة صاروخية أميركية استهدفت جزيرة قشم قرب المضيق.

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