مصادر الكافيين ليست متشابهة.. إليك الفرق بين القهوة ومشروبات الطاقة

خبرني - توصلت مراجعة علمية جديدة إلى أن تناول القهوة باعتدال قد يكون أكثر أمانًا على القلب مما يعتقد كثيرون، بل قد يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بعدد من أمراض القلب والأوعية الدموية.

في المقابل، حذَّرت من أن مشروبات الطاقة الغنية بالكافيين قد تحمل مخاطر صحية حقيقية، خاصة عند الإفراط في تناولها.

ووفقًا لبيان علمي صادر عن جمعية القلب الأمريكية (American Heart Association) ونُشر في دورية Circulation، فإن معظم البالغين يمكنهم استهلاك ما يصل إلى 400 ملغ من الكافيين يوميًا، أي ما يعادل نحو 3 إلى 5 أكواب من القهوة السوداء العادية، دون أن يؤدي ذلك إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

القهوة.. فوائد محتملة للقلب

تشير الأدلة التي راجعها الباحثون إلى أن شرب القهوة السوداء دون إضافة السكر أو الشراب المنكّه أو الكريمة قد يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية، والسكتة الدماغية، وفشل القلب، وداء السكري من النوع الثاني، كما قد يقلّل احتمالات الإصابة ببعض اضطرابات نظم القلب.

وأوضح رئيس فريق إعداد البيان العلمي، الدكتور غريغوري ماركوس من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، أن الكافيين الموجود في القهوة يشكل جزءًا من الروتين اليومي لملايين الأشخاص، وأن النتائج الحديثة تؤكد أن استهلاكه باعتدال يعد آمنًا بالنسبة لمعظم البالغين، لكن المصدر يصنع الفارق.

في المقابل، شدَّد الباحثون على أن جميع مصادر الكافيين ليست متساوية.

فمشروبات الطاقة، ولا سيما الجرعات المركزة (Energy Shots)، تحتوي على تركيزات مرتفعة من الكافيين قد تصل إلى 3 أو 4 أضعاف الكمية الموجودة في القهوة العادية لكل وحدة حجم، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في ضغط الدم، وزيادة خطر اضطرابات نظم القلب، حتى لدى بعض الشباب الأصحاء.

كما قد تحتوي هذه المنتجات على مكونات إضافية تسرّع امتصاص الكافيين في الجسم، مما يزيد تأثيره على القلب والأوعية الدموية.

لماذا يصعب تحديد تأثير الكافيين؟

وأشار الباحثون إلى أن دراسة تأثير الكافيين ليست بالأمر السهل، لأن القهوة لا تحتوي على الكافيين فقط، بل تضم عشرات المركبات النباتية الأخرى، ومنها مواد مضادة للأكسدة والالتهابات قد تكون مسؤولة عن جزء من فوائدها الصحية.

كما أن إضافة السكر، والكريمة، والشراب المنكه قد تقلل من هذه الفوائد، وهو ما يستدعي مزيدًا من الدراسات لفهم تأثير هذه الإضافات بدقة.