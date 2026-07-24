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الدفاع الروسية: إسقاط 571 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية

  • 24 تموز 2026
  • 10:15
الدفاع الروسية إسقاط 571 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية

خبرني - أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت 571 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية فوق الأراضي الروسية وبحر آزوف والبحر الأسود.

وذكرت الوزارة في بيان أنه "خلال الليلة الماضية اعترضت منظومات الدفاع الجوي ودمرت 571 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفلاديمير وكالوغا ولينينغراد ونوفغورود وأوريول وبسكوف وريازان وسمولينسك وتفير وتولا ومقاطعة موسكو وإقليم كراسنودار وجمهورية القرم وفوق مياه بحر آزوف والبحر الأسود.

وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية يوميا الأحياء السكنية والمنشآت المدنية الحيوية والمؤسسات الصناعة ومرافق الطاقة في المناطق الحدودية الروسية وفي العمق، باستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ.

وردا على ذلك، تشن القوات الروسية ضرباتها على المنشآت العسكرية ومؤسسات الصناعات الدفاعية الأوكرانية حصرا باستخدام أسلحة موجهة بدقة من الجو والبحر والبر، بالإضافة إلى الطائرات المسيّرة.

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