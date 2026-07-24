4 شهداء وقتيل إسرائيلي خلال اقتحام المستوطنين بلدة تل في نابلس

خبرني - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الجمعة، عن استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 4 آخرين -3 منهم إصابتهم خطرة- برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة تل جنوب غرب مدينة نابلس.

وأفادت مصادر إسرائيلية بمقتل إسرائيلي وإصابة 3 آخرين في حصيلة أولية إثر إطلاق فلسطيني النار عليهم قرب القرية شمال الضفة الغربية.

ووقعت الأحداث على مقربة من قرية تل والبؤرة الاستيطانية "حفات جلعاد"، إذ تعرضت البلدة الفلسطينية لاعتداءات من قبل مستوطنين وجرت اشتباكات بالأيدي إثر محاولة الفلسطينيين الدفاع عن منازلهم وأراضيهم من تلك الاعتداءات المستمرة بغطاء من الجيش الإسرائيلي.

وزعم الجانب الإسرائيلي أن الفلسطينيين استطاعوا خلال المواجهات السيطرة على سلاح أحد الحراس واستخدامه.

من جهتها نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن فلسطينياً انتزع سلاحاً من ضابط أمن مستوطنة "زاباتز" وأطلق النار على إسرائيليين، ما أدى إلى وقوع إصابات.

وأغلق جيش الاحتلال مداخل مدينة نابلس، كما أشار إلى أن مستوطنين يطلقون النار على فلسطينيين في بلدة تل عقب الهجوم.