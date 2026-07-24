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عراقجي يحذر من مصادرة أصول إيران

  • 24 تموز 2026
  • 09:06
عراقجي يحذر من مصادرة أصول إيران

خبرني - حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من مصادرة أصول بلاده، مؤكدا أن الفوضى وعدم الاستقرار الناجمين عن هذه العملية لن يكونا مرضيين لأحد.

وكتب عراقجي على منصة "إكس": "الاستيلاء على أصول الدولة لسداد مطالبات مستقبلية محتملة وغير ذات صلة يشكل سابقة خطيرة ومثيرة للقلق".

وأضاف: "على أولئك الذين يرحبون بمثل هذه المصادر أو يستفيدون منها، أن يتذكروا أنه عندما تحول الحكومات مصادرة ممتلكات الآخرين إلى إجراء معتاد، فلن يكون أي أصل في مأمن. الفوضى وعدم الاستقرار الناتجان عن هذا المسار لن يكونا مرضيين لأحد".

وتأتي هذه التصريحات ردا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن قيمة أي أضرار تلحق بالسفن أو الشحنات أو أي شيء يحدث لها سيتم سدادها باستخدام الأموال الإيرانية الموجودة لدى الولايات المتحدة. مشيرا إلى أن "هذه الأضرار قد تكون جسيمة، ولكن هذا هو الإجراء العادل والمنصف".

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