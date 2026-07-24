غوغل تحضّر لإطلاق أفضل هواتفها

خبرني - ذكرت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية أن شركة غوغل تحضر لإطلاق هاتف Pixel 11 Pro XL الذي صممته ليكون من أقوى المنافسين لهواتف سامسونغ وآبل الحديثة.

حصل الهاتف تبعا لأحدث التسريبات على هيكل بوزن 226 غ، مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68.

شاشته أتت LTPO OLED بمقاس 6.8 بوصة، دقة عرضها (1344/2992) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 482 بيكسل/الإنش تقريبا، وحميت بطبقة Corning Gorilla Glass Victus 2.

يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-17" الحديث، ومعالج Google Tensor G6 المطوّر بتقنية 2 نانومتر، وذواكر وصول عشوائي 12/16 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية بسعات تتراوح ما بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت.



ويتمتع بقدرات تصوير مميزة بفضل كاميرته ثلاثية العدسة التي أتت بدقة (50+48+48) ميغابيكسل، القادرة على توثيق فيديوهات 8K، فضلا عن كاميرته الأمامية التي جاءت بدقة 13 ميغابيكسل ولها القدرة على توثيق فيديوهات 4K.

دعمته غوغل أيضا بمنفذ Nano-SIM وتقنية eSIM للاتصال بالشبكات الخلوية، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وشريحة NFC، وأنظمة لطلب النجدة عبر الأقمار الصناعية في حالات الطوارئ، وبطارية بسعة 5115 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 45 واط ويمكن شحنها بشاحن لاسلكي سريع باستطاعة 25 واط.