سامسونغ تخطف الأنظار بواحد من أكثر الهواتف تميزا

خبرني - كشفت سامسونغ خلال مؤتمرها التقني الأخير عن هاتف Galaxy Z Fold8 الذي حصل على تصميم مميز عن جميع هواتفها القابلة للطي التي طرحتها سابقا.

أكثر ما يميز هذا الجهاز هو تصميم هيكله الذي يجعله كهاتف قبل للطي سهل الحمل في الجيب وهو مطوي، ليتحول إلى حاسب لوحي صغير عند فتح الهيكل، إذ يأتي بأبعاد (161.4/123.9/4.5) ملم وهو مفتوح على مصارعيه، وتصبح أبعاده (81.9/123.9/9.7) ملم عند طيه.

حصل الجهاز على حماية من الماء والغبار وفق معيار IP48، وشاشته الأساسية الكبيرة أتت Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X بمقاس 7.6 بوصة، دقة عرضها (1828/2448) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها يصل إلى 3000 nits.

أما شاشته الخارجية فأتت Dynamic LTPO AMOLED 2X بمقاس 5.5 بوصة، بأبعاد "3:4"، دقة عرضها (1248/1972) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، وحميت بطبقة Corning Gorilla Glass Ceramic 3 لمقاومة الصدمات والخدوش.

يعمل الهاتف بنظام "أندرويد-17" الجديد مع واجهات One UI 9، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5، ومعالج رسوميات Adreno 840، وذواكر وصول عشوائي 12/16 غيغابايت، وذواكر داخلية تتراوح سعاتها ما بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت.

كاميرته الأساسية جاءت ثنائية العدسة بدقة (50+50) ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 8K، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 10 مييغابيكسل.

دعمته سامسونغ أيضا بمنفذ Nano-SIM وتقنية eSIM للاتصال بالشبكات الخلوية، ومنفذ USB Type-C 3.2، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية Li-Ion بسعة 4800 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 45 واط ويمكن شحنها بشاحن لاسلكي باستطاعة 20 واط.