الهلال السعودي يحسم التعاقد مع سومرفيل بمبلغ ضخم

خبرني - يستعد كريسينسيو سومرفيل لمغادرة أوروبا، حيث سينضم الجناح الدولي الهولندي الذي لعب مع وستهام يونايتد الإنجليزي في الموسمين الماضيين، إلى صفوف فريق الهلال السعودي.

وذكرت صحيفة "ذا أثليتيك" أن الصفقة قد اكتملت، وذلك بعد أن ارتبط اسم الجناح الهولندي سابقا بباريس سان جيرمان الفرنسي، ثم روما الإيطالي مؤخرا.

وكشفت الصحيفة أن سومرفيل وقع عقدا لمدة أربع سنوات مع النادي السعودي، وسيتقاضى بموجبه حوالي 12 مليون يورو سنويا.

في المقابل، حقق وستهام ربحا كبيرا، فبعد أن ضم اللاعب الهولندي مقابل 29 مليون يورو عام 2024، باعه النادي للهلال مقابل 70 مليون يورو.

ويعد سومرفيل (24 عاما) من أبرز المواهب الهجومية في الكرة الهولندية، إذ يمتاز بسرعته الكبيرة ومهاراته في المراوغة وقدرته على اللعب في مختلف مراكز الخط الأمامي، ما يجعله إضافة قوية للهلال في المنافسات المحلية والقارية.

وبدأ سومرفيل مسيرته في أكاديمية فينورد الهولندي، قبل أن يخوض تجارب إعارة مع دوردريخت وأدو دين هاغ، ثم انتقل إلى ليدز يونايتد في عام 2020، حيث تألق بشكل لافت، خصوصا في موسم 2023-2024، عندما سجل 19 هدفا وصنع 9 أهداف في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، ليتوج بجائزة أفضل لاعب في التشامبيونشيب، ويقود فريقه للمنافسة على الصعود.

وفي صيف 2024 انتقل الجناح الهولندي الدولي إلى وستهام يونايتد، وواصل تقديم مستويات مميزة في الدوري الإنجليزي، كما فرض نفسه ضمن صفوف المنتخب الهولندي بعد تألقه مع الأندية، ليصبح أحد أبرز الأجنحة الصاعدة في أوروبا.