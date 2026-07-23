مقتل 24 على الأقل في هجوم عصابات مسلحة بنيجيريا

خبرني - قال سكان محليون لرويترز اليوم الخميس إن قطاع طرق مسلحين يستقلون ​دراجات نارية قتلوا ما لا يقل عن ‌24 مزارعا وأصابوا آخرين في هجوم على قرى زراعية نائية في ولاية زمفارا بشمال غرب نيجيريا.

​وأضافوا أن المهاجمين اقتحموا تجمعات سكنية في ​ساونا التابعة لمنطقة تالاتا مافارا قرابة الساعة ⁠1300 بتوقيت جرينتش يوم الثلاثاء، وأطلقوا النار ​على مزارعين أثناء عملهم.

قال أحد السكان يدعى ​أوال ساني في اتصال هاتفي "قتلوا ما لا يقل عن 24 مزارعا بريئا. وما زلنا نحصي الخسائر".

وتعاني ولاية زمفارا ​من ويلات أزمة أمنية في شمال غرب ​نيجيريا، حيث تشن عصابات مسلحة معروفة محليا باسم قطاع ‌الطرق ⁠هجمات متكررة على قرى وتخطف سكانا لطلب الفدية وتسرق الماشية.

وقال السكان إن المسلحين قطعوا مسافة تقارب 50 كيلومترا على طول طريق مايانشي-أنكا ​السريع، وهو ​طريق تجاري ⁠رئيسي، قبل الوصول إلى ساونا دون أن تعترض طريقهم قوات الأمن.

ولم ​يتسن الحصول على تعليق حتى الآن ​من ⁠الشرطة والجيش.

وقال أحد السكان يدعى بيلو أليو إن هجوم يوم الثلاثاء استمر لنحو ثلاث ساعات.

وأضاف "سرقوا ⁠عددا ​غير محدد من رؤوس ​الماشية، وتسببوا في إصابة عدد من الأشخاص يتلقون العلاج حاليا".

