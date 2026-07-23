مقتل 24 على الأقل في هجوم عصابات مسلحة بنيجيريا

خبرني - قال سكان محليون لرويترز اليوم الخميس إن قطاع طرق مسلحين يستقلون دراجات نارية قتلوا ما لا يقل عن 24 مزارعا وأصابوا آخرين في هجوم على قرى زراعية نائية في ولاية زمفارا بشمال غرب نيجيريا.
وأضافوا أن المهاجمين اقتحموا تجمعات سكنية في ساونا التابعة لمنطقة تالاتا مافارا قرابة الساعة 1300 بتوقيت جرينتش يوم الثلاثاء، وأطلقوا النار على مزارعين أثناء عملهم.
قال أحد السكان يدعى أوال ساني في اتصال هاتفي "قتلوا ما لا يقل عن 24 مزارعا بريئا. وما زلنا نحصي الخسائر".
وتعاني ولاية زمفارا من ويلات أزمة أمنية في شمال غرب نيجيريا، حيث تشن عصابات مسلحة معروفة محليا باسم قطاع الطرق هجمات متكررة على قرى وتخطف سكانا لطلب الفدية وتسرق الماشية.
وقال السكان إن المسلحين قطعوا مسافة تقارب 50 كيلومترا على طول طريق مايانشي-أنكا السريع، وهو طريق تجاري رئيسي، قبل الوصول إلى ساونا دون أن تعترض طريقهم قوات الأمن.
ولم يتسن الحصول على تعليق حتى الآن من الشرطة والجيش.
وقال أحد السكان يدعى بيلو أليو إن هجوم يوم الثلاثاء استمر لنحو ثلاث ساعات.
وأضاف "سرقوا عددا غير محدد من رؤوس الماشية، وتسببوا في إصابة عدد من الأشخاص يتلقون العلاج حاليا".