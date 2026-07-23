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المركزية الأميركية: إعادة توجيه 12 سفينة تجارية منذ استئناف الحصار البحري على إيران

  • 23 تموز 2026
  • 22:40
المركزية الأميركية إعادة توجيه 12 سفينة تجارية منذ استئناف الحصار البحري على إيران

خبرني - قالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، إنه منذ استئناف الحصار البحري على إيران قبل 9 أيام، أعادت توجيه مسار 12 سفينة تجارية، وعطّلت سفينة واحدة، لمنع السفن من دخول الموانئ أو المناطق الساحلية الإيرانية أو مغادرتها.

وأشارت القيادة المركزية، أن بحارة يراقبون العمليات من داخل مركز معلومات القتال أثناء عبور السفن، في إطار فرض الحصار البحري على إيران.

وكانت القيادة، قالت إنّه حتى 22 تموز، جرى تغيير مسار 9 سفن تجارية وتعطيل سفينة واحدة؛ لضمان الامتثال الكامل للحصار البحري.

وأعادت الولايات المتحدة فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية في مضيق هرمز، بعد تجدد المواجهات التي وصفت بأنها الأعنف منذ وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ بين الطرفين في نيسان.

وحذّرت إيران من أن استئناف الحصار البحري على موانئها يقوّض مذكرة التفاهم مع واشنطن.

واندلعت الحرب في 28 شباط، عندما هاجمت إسرائيل والولايات المتحدة إيران، وهو ما ردت عليه طهران بإغلاق مضيق هرمز، الذي كان قبل الحرب الممر المائي الرئيسي لنحو خُمس إمدادات الطاقة العالمية.

ويُعد مضيق هرمز أحد أبرز محاور التوتر في النزاع. ومنحت سيطرة إيران على المضيق نفوذا هائلا مما سمح لها فعليا بامتلاك ورقة ضغط.

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