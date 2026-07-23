ليال أردنية على المسرح الشمالي ضمن فعاليات مهرجان جرش

خبرني - أحيا الفنانون الأردنيون أسامة جبور وكارولين ماضي وهاشم الرقاد مساء الخميس، حفلا غنائيا على المسرح الشمالي ضمن فعاليات الدورة الأربعين من مهرجان جرش للثقافة والفنون، وسط حضور تفاعل مع الأغاني الوطنية والتراثية والطربية التي قدمها الفنانون.

وشهدت فعاليات المهرجان حضوراً لافتاً للعائلات والسيدات في الساحة البيضاوية ومنطقة الهيبودروم، حيث تنوعت الأنشطة بين الفنون الشعبية والعروض الثقافية التي عكست أجواء المهرجان التراثية والسياحية.

كما احتضن مسرح أرتيمس أمسيات شعرية شارك فيها شعراء من محافظة جرش ومحافظات أخرى قدموا خلالها قصائد وطنية وإنسانية واجتماعية نالت استحسان الحضور.

وعبّر عدد من زوار المهرجان عن إعجابهم بالتنظيم وتنوع الفعاليات الفنية والثقافية، مؤكدين أن مهرجان جرش يشكل منصة مهمة لإبراز الإبداع الأردني وتعزيز الحراك الثقافي والسياحي في المملكة، إضافة إلى دوره في تنشيط الحركة الاقتصادية في مدينة جرش والمحافظات المجاورة.