بريطانيا تؤكد جاهزية قواتها المسلحة بعد تهديدات إيرانية

خبرني - قالت بريطانيا، اليوم الخميس، إن قواتها المسلحة على أهبة الاستعداد للدفاع عن البلاد في وجه أي هجوم، وذلك في أعقاب تهديد أصدره الحرس الثوري الإيراني بشأن السماح لقاذفات أميركية بالانطلاق من القواعد البريطانية.

وذكر متحدث باسم الحكومة "قواتنا المسلحة جاهزة للحفاظ على أمن المملكة المتحدة وحمايتها من أي نوع من الهجمات، سواء فوق أراضينا أو من الخارج. المملكة المتحدة على أهبة الاستعداد للدفاع عن نفسها على مدار الساعة".

وأضاف المتحدث "يتم ذلك من خلال تطبيق نهج متعدد الطبقات للدفاع الجوي والصاروخي، تعتمد فيه المملكة المتحدة على أصول تابعة للبحرية الملكية والجيش البريطاني وسلاح الجو الملكي، وهي مزودة بمجموعة من القدرات المتقدمة، وتعمل بتنسيق وثيق مع حلفائنا في حلف شمال الأطلسي".

وكانت المملكة المتحدة قد أعلنت أنها سحبت ما تبقى من طاقمها الدبلوماسي في إيران التي تُواصِل الولايات المتحدة قصفها منذ تجدد المواجهات بين الطرفين في 7 يوليو (تموز).

وأوضحت وزارة الخارجية البريطانية أن السفارة التي أغلقت أبوابها في يناير (كانون الثاني)، تواصل عملها عن بُعد.

وجاء في تحديث نُشر الأربعاء على صفحة إرشادات السفر التابعة لوزارة الخارجية "نظرا إلى الوضع الأمني، سُحِب الموظفون البريطانيون مؤقتا من إيران". ولم تشر الوزارة إلى عدد الأشخاص المشمولين بهذا الإجراء.

وسبق أن اتُّخذ إجراء مماثل في فبراير (شباط)، قبل بدء الهجمات الأميركية الإسرائيلية ضد إيران.

ونصحت وزارة الخارجية بعدم السفر إطلاقا إلى إيران، مؤكدة أن مواطني المملكة المتحدة والأشخاص الذين يحملون جنسيتين بريطانية وإيرانية، يواجهون "خطرا كبيرا بالتعرض للاعتقال أو الاستجواب أو الاحتجاز".

وكان البريطانيان كريغ فورمان وزوجته ليندسي أُوقِفا في إيران في يناير (كانون الثاني) 2025 أثناء جولة لهما حول العالم على دراجات نارية.

وحُكم عليهما في فبراير (شباط) بالسجن عشر سنوات بتهمة التجسس، وهي تهمة ينفيانها. وأفادت العائلة في 15 يوليو (تموز) بأن عقوبة السجن المفروضة على كريغ فورمان مُدِّدَت سنتين إضافيتين.