ترمب: لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي

خبرني - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، إنّ الولايات المتحدة "تبلي بلاء حسنا" في التعامل مع إيران، مؤكدا أنها لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي.

وأضاف ترامب أن الإيرانيين "يرغبون في القيام بشيء ما دبلوماسيا"، لكنه اعتبر أنهم "ليسوا مستعدين بعد"، مشيراً إلى أن إيران اليوم "أضعف مما كانت عليه قبل 4 أشهر".

وأكد أنه "إذا لم تتحرك الولايات المتحدة ضد إيران، فلن يتحرك ضدها أحد".

قال ترامب إن الولايات المتحدة تتقدم على الصين في مجال الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن إدارته تعمل على تسريع بناء مراكز البيانات وتوفير البنية التحتية اللازمة لضمان استمرار هذا التفوق.

وأضاف أن الولايات المتحدة ستسمح لشركات التكنولوجيا ببناء منشآت توليد الطاقة الخاصة بها لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، مشيراً إلى أن مراكز البيانات الجديدة تُبنى في مختلف أنحاء البلاد، وأن هذه الخطوة ستدعم النمو في القطاع.

وأكد أن صناعة الذكاء الاصطناعي تحتاج إلى أكثر من ضعف إمدادات الكهرباء الحالية، لافتاً إلى أن الاعتماد على شبكة الكهرباء القائمة وحدها لن يكون كافياً لتلبية احتياجات هذا القطاع.

وشدد ترامب على أن الولايات المتحدة مصممة على الحفاظ على ريادتها العالمية في الذكاء الاصطناعي، معتبرا أن السباق في هذا المجال يمثل أحد أهم التحديات الاستراتيجية، وأن "الطرف الذي سيفوز في هذا السباق سيفوز بشكل عام".

وكشف ترامب أن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيزور الولايات المتحدة في 24 أيلول المقبل، مضيفاً أنه يعتزم مناقشة ملف الذكاء الاصطناعي معه، كما فعل خلال زيارته السابقة إلى بكين.

وأضاف أن الولايات المتحدة لن تقبل بأن تكون في المرتبة الثانية في مجال الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن إدارته تتبنى نهج "أميركا أولاً" للحفاظ على الريادة في هذا القطاع، إلى جانب تعزيز مكانة الولايات المتحدة في مجال العملات المشفرة.

وأشار إلى أن التقدم في الذكاء الاصطناعي أسهم في جذب استثمارات ضخمة إلى الولايات المتحدة، قائلاً إن حجم الاستثمارات بلغ 19.2 تريليون دولار العام الماضي، مقارنة بما وصفه بتريليون دولار فقط خلال فترة الإدارة السابقة، معتبرا أن هذه الاستثمارات أسهمت في استحداث مئات الآلاف من فرص العمل.