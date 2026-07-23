رغم الغضب.. منتخب الأرجنتين يرفض مزاعم «المؤامرة» المونديالية

خبرني - رفض مسؤولو كرة القدم الأرجنتينية مزاعم وجود مؤامرة أو ضغوط خارجية أثرت على الفريق خلال نهائي كأس العالم 2026 أمام إسبانيا.



وأكد مسؤولو منتخب «راقصي التانغو» أن خسارة «الألبيسيليستي» جاءت بسبب تفوق المنتخب الإسباني داخل الملعب.

وخسر منتخب الأرجنتين أمام إسبانيا بهدف دون رد بعد امتداد المباراة إلى الوقت الإضافي، في نهائي شهد ندية كبيرة، قبل أن يحسم الماتادور اللقب بهدف فيران توريس.

وعقب المباراة، انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأرجنتين العديد من الشائعات ونظريات المؤامرة، في محاولة لتفسير خسارة المنتخب للنهائي، بينها مزاعم تتعلق بوجود خلافات داخلية أو ضغوط تعرض لها اللاعبون قبل المباراة من أجل عدم المنافسة على اللقب.

رئيس الاتحاد الأرجنتيني يحذر من «الأكاذيب»

وفي محاولة لتهدئة الأجواء، خرج كلاوديو تابيا، رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، برسالة عبر حسابه على «إنستغرام»، دعا خلالها الجماهير إلى عدم الانسياق وراء الشائعات.

وقال تابيا في تصريحات نقلتها شبكة "RMC Sports" الفرنسية إن المنتخب الأرجنتيني «لم يتمكن من التغلب على إسبانيا»، مشددا على أن المنتخب الإسباني كان الأفضل واستحق الفوز.

وطالب تابيا الجميع بتقبل الهزيمة بالروح الرياضية نفسها التي يتم بها الاحتفال بالانتصارات.

وأضاف أن الخسارة مؤلمة، خاصة لمنتخب اعتاد المنافسة على الألقاب، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة تقدير الجهد الذي بذله اللاعبون والجهاز الفني، بعدما قضوا أكثر من 50 يوما بعيدا عن عائلاتهم بهدف تمثيل الأرجنتين بأفضل صورة ممكنة.

وأكد رئيس الاتحاد الأرجنتيني أن المنتخب خسر النهائي، لكنه نجح في الوقت ذاته في منح جماهير بلاده العديد من اللحظات السعيدة خلال مشواره في البطولة.

كما وجه تابيا رسالة مباشرة إلى الجماهير، محذرا من الانجراف خلف ما وصفه بالأكاذيب والمناورات التي تهدف إلى زعزعة استقرار المنتخب.

وقال إن اللاعبين والجهاز الفني يدافعون عن ألوان الأرجنتين وعلمها وبلادهم في جميع أنحاء العالم، مطالبا الجماهير بعدم السماح لأي شائعات بالتسبب في الانقسام بين أفراد المجموعة التي قدمت الكثير لكرة القدم الأرجنتينية.

سكالوني يحسم الجدل

من جانبه، رفض ليونيل سكالوني، المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، تقديم أي أعذار بعد الخسارة، مؤكدا أن إسبانيا كانت الطرف الأفضل في النهائي.

وعندما سُئل سكالوني عن مدى تأثير التحكيم في نتيجة المباراة، أجاب بوضوح أن الأرجنتين خسرت لأن المنتخب الإسباني كان أفضل.

وأشار المدرب في تصريحاته التي نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن فريقه ربما وصل إلى المباراة النهائية وهو يعاني من الإرهاق، لكنه شدد على أهمية الاعتراف بتفوق المنافس.

وأكد المدرب الأرجنتيني أن تقبل الهزيمة والاعتراف بأفضلية الخصم يمكن أن يساعد الفريق على التطور، مضيفا أن لاعبيه قدموا كل ما لديهم حتى النهاية.

كما نفى سكالوني علمه بالشائعات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود ضغوط أو أزمات داخل معسكر المنتخب قبل النهائي، مؤكدا أنه لا يتابع منصات التواصل الاجتماعي ولا يعرف شيئا عن تلك الروايات.