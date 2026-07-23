ألمانيا تعلن سحب سفينتين من البحر الأحمر

خبرني - أعلنت وزارة الدفاع الألمانية، الخميس، أنها ستسحب سفينتين من منطقة البحر الأحمر إلى البحر المتوسط "خلال الأيام المقبلة"، بينما دانت بريطانيا الهجمات التي شنها المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران على سفن شحن سعودية.

وأكد متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية، لوكالة "فرانس برس" أن كاسحة الألغام "فولدا" وسفينة الإمداد "موزل" موجودتان حاليا في جيبوتي.

وأرسلت السفينتان، الشهر الماضي، للمشاركة في مهمة محتملة في مضيق هرمز عقب انتهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

لكن وزارة الدفاع الألمانية أوضحت أنه سيتم نقلهما، عازية ذلك إلى "الوضع السياسي المتقلب... وغياب أي بداية متوقعة للعمليات على المدى القريب" في هرمز.

وأضافت أن إبقاء السفينتين في المنطقة إلى أجل غير مسمى "يشكّل عبئا على أنظمتهما الفنية".

وأوضحت وزارة الدفاع الألمانية أن السفينتين ستبقيان "في حالة استعداد للانتشار"، وستعودان إلى المنطقة "بمجرد توافر مؤشرات موثوقة إلى بدء وشيك للمهمة".

ومن جانبها، دانت بريطانيا بشدة، الخميس، الهجمات التي شنها المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران على سفن شحن سعودية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير.

وقالت الخارجية البريطانية في بيان إن "هذه الأفعال المتهورة تعرّض الأرواح للخطر، وتهدد بكارثة بيئية، وتهدد الاستقرار الإقليمي، في انتهاك صارخ للقانون الدولي".

وأضافت عبر منصة أكس "نتضامن مع السعودية، ونحض الحوثيين على التوقف" عن شن هجمات.

وتصاعد النزاع بين إيران والولايات المتحدة في الأيام الأخيرة، وشنت جماعة أنصار الله الحوثيين المدعومة من إيران هجوما، الخميس، من مناطق سيطرتها في اليمن على سفينتين سعوديتين في البحر الأحمر.

وقالت جماعة الحوثي إن قواتها شنت هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة على ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر، وأشارت في بيان إلى أن الناقلتين هما إنسيليا وليلى.

وقال مصدر في أمن الملاحة البحرية إن إنسيليا أرسلت استغاثة وأبلغت عن تعرضها لاستهداف بصاروخ قرب ميناء جازان السعودي في البحر الأحمر في وقت متأخر من أمس الأربعاء.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الناقلة إنسيليا تعرضت لاستهداف مما تسبب في اندلاع حريق في مقدمة السفينة. وأشار ترامب إلى هجومين استهدفا ناقلتين سعوديتين.

وقد تؤدي هجمات الحوثيين إلى إغلاق مضيق باب المندب، الحيوي للملاحة من البحر الأحمر والمحيط الهندي، وهو ثاني أهم ممر لشحنات الطاقة في العالم بعد مضيق هرمز.