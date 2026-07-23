صفقة السيتي تتصدر.. أعلى 10 لاعبين ارتفعت قيمتهم بعد المونديال

خبرني - أجرى موقع ترانسفير ماركت تحديثا للقيم السوقية للاعبين عقب نهاية منافسات كأس العالم 2026.



وشهدت القائمة ارتفاعات كبيرة في قيمة عدد من النجوم، بعدما أسهم التألق في البطولة إلى جانب تحركات سوق الانتقالات في إعادة تقييم أسعار اللاعبين.

ووفقا للبيانات المنشورة عن تحديث "ترانسفير ماركت"، تصدر الإنجليزي إليوت أندرسون قائمة أكثر اللاعبين ارتفاعا في القيمة السوقية، بعدما زادت قيمته 35 مليون يورو لتصل إلى 110 ملايين يورو.

يأتي ذلك بالتزامن مع انتقاله من نوتنغهام فورست الإنجليزي إلى مواطنه مانشستر سيتي في صفقة بلغت قيمتها نحو 135 مليون يورو، وفقا لترانسفير ماركت.

وكان الموقع أعلن قبل ختام البطولة أنه سيجري تحديثا خاصا للقيم السوقية بعد المونديال، مع الأخذ في الاعتبار أداء اللاعبين في كأس العالم، إلى جانب نشاط سوق الانتقالات.

قائمة أعلى 10 لاعبين ارتفعت قيمتهم السوقية

إليوت أندرسون - مانشستر سيتي (35 مليون يورو)

جود بيلينغهام - ريال مدريد (30 مليون يورو)

أيوب بوعدي - ليل (30 مليون يورو)

إيرلينغ هالاند - مانشستر سيتي (20 مليون يورو)

لامين يامال - برشلونة (20 مليون يورو)

كيليان مبابي - ريال مدريد (20 مليون يورو)

مايكل أوليس - بايرن ميونخ (20 مليون يورو)

جوليان ألفاريز - أتلتيكو مدريد (20 مليون يورو)

مورغان روجرز - أستون فيلا (20 مليون يورو)

باو كوبارسي - برشلونة (20 مليون يورو)