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غريميو البرازيلي يعلن ضم أحد نجوم منتخب كاب فيردي

  • 23 تموز 2026
  • 21:21
غريميو البرازيلي يعلن ضم أحد نجوم منتخب كاب فيردي
من الاستقبال الحافل للاعبي منتخب كاب فيردي بعد المشاركة الاستثنائية للفريق في كأس العالم 2026

أعلن نادي غريميو البرازيلي لكرة القدم، اليوم الخميس، التعاقد مع المهاجم جوفان كابرال (28 عاما)، الذي قام بتمثيل منتخب كاب فيردي في بطولة كأس العالم الأخيرة.

وأعلن جريميو على موقعه الألكتروني الرسمي اليوم أن كابرال وقع عقدا مع النادي حتى نهاية عام 2027، دون الكشف عن القيمة المالية للتعاقد.

وبدأ جوفان مسيرته الاحترافية في نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي، بعد أن تدرج في صفوفه من فريق تحت 17 عاما، وتم تصعيده للفريق الأول عام 2017، وشارك في تتويج النادي بكأس البرتغال، وكأس الدوري البرتغالي ثلاث مرات، والدوري البرتغالي، وكأس السوبر البرتغالي.

وفي عام 2022، لعب كابرال مع نادي لاتسيو الإيطالي، وشارك في الدوري الأوروبي، وبعد عودته لسبورتنج لشبونة، اكتسب خبرة جديدة في إيطاليا، حيث لعب مع ساليرنيتانا، وفي اليونان، مع أولمبياكوس. وفي الموسمين الماضيين، لعب مهاجم كاب فيردي مع نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي.

وفيما يتعلق بمنتخب كاب فيردير، يمتلك جوفان تاريخا من الاستدعاءات منذ عام 2017، مع استمرارية منتظمة بدأت في عام 2023، وبلغت ذروتها باختياره للمشاركة في كأس العالم 2026، علما بأنه لعب مع الفريق في مباراتي إسبانيا والأرجنتين في المونديال الأخير.

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