مع استمرار الحرائق.. رسالة من هند صبري لدعم تونس

حرصت الفنانة هند صبري على توجيه رسالة دعم إلى الشعب التونسي، في ظل الحرائق التي شهدتها مناطق عدة في البلاد، بالتزامن مع موجة الحر الشديدة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

ودعت هند صبري الله أن يحفظ تونس، وأن ينعم عليها بالأمن والسلام، معربةً عن تقديرها للجهود التي تبذلها فرق الإنقاذ في مواجهة الحرائق والعمل على إنقاذ المواطنين والممتلكات، ومتمنيةً انتهاء هذه الأزمة في أقرب وقت.

رسالة دعم من هند صبري بعد حرائق تونس

إذ كتبت في منشور لها: "اللهم احفظ تونس بلطفك ورحمتك، واجعل هذه الحرائق بردًا وسلامًا على أرضنا.. كل التقدير والتحية لرجال الحماية المدنية الذين خاطروا بحياتهم من أجل إنقاذ الأرواح والأراضي.. اللهم سلّم يا رب العالمين".

وتشهد تونس خلال الفترة الحالية ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة، إذ اقتربت في بعض المناطق من 50 درجة مئوية، وهو ما ساهم في اندلاع عشرات الحرائق التي طالت مساحات من الغابات والأراضي الزراعية، كما امتدت النيران إلى بعض المباني والمنشآت.

تفاصيل الحرائق والموجة الحارة في تونس

وتسببت موجة الحر أيضًا في ارتفاع كبير في معدلات استهلاك الكهرباء، ما أدى إلى تسجيل انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي في عدد من المناطق، وأثر في بعض الخدمات ووسائل النقل، بينما تواصل فرق الإطفاء جهودها للسيطرة على الحرائق والحد من انتشارها.

وتشير التوقعات إلى استمرار الأجواء شديدة الحرارة في أغلب مناطق تونس خلال الأيام المقبلة، وسط مواصلة الجهات المختصة التعامل مع تداعيات الحرائق، ومتابعة الأوضاع الميدانية.