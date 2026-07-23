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رئيس هيئة الأركان يزور مقبرة أرلينغتون باميركا ويضع إكليلاً من الزهور على ضريح الجندي المجهول

  • 23 تموز 2026
  • 21:08
رئيس هيئة الأركان يزور مقبرة أرلينغتون باميركا ويضع إكليلاً من الزهور على ضريح الجندي المجهول

خبرني - زار رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف الحنيطي، الأربعاء، مقبرة أرلينغتون الوطنية في الولايات المتحدة، ووضع إكليلا من الزهور على ضريح الجندي المجهول، تكريما لذكرى العسكريين الذين قضوا خلال الحروب وأثناء أداء واجبهم في خدمة بلادهم.

وجرت مراسم وضع الإكليل وفق البروتوكولات العسكرية المتبعة في المقبرة، إذ أدى اللواء الركن الحنيطي التحية العسكرية أمام الضريح، وعُزف لحن الوداع العسكري، ووقف الحضور صمتاً إجلالاً لتضحيات الجنود الذين فقدوا حياتهم في ميادين القتال.

واطلع رئيس هيئة الأركان المشتركة، خلال الزيارة، على الأهمية التاريخية والعسكرية للمقبرة، وما تمثله من مكانة رمزية في تخليد ذكرى منتسبي القوات المسلحة الأمريكية الذين قضوا أثناء الخدمة.

وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة اللقاءات والنشاطات التي يجريها رئيس هيئة الأركان المشتركة خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة الأميركية واشنطن، والهادفة إلى تعزيز علاقات التعاون العسكري والدفاعي بين الأردن والولايات المتحدة، وتوسيع مجالات التنسيق وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة في البلدين.

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