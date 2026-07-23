الخارجية الأمريكية: احتمال لإلغاء رحلات وإغلاق مجالات جوية في المنطقة

خبرني - أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرا تدعو فيه رعاياها في الشرق الأوسط لتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر والاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات وإغلاق مجالات جوية في المنطقة.

ووجهت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرا عاجلا لرعاياها المتواجدين في منطقة الشرق الأوسط، داعية إياهم إلى "الاستعداد الفوري لاحتمالات حدوث اضطرابات واسعة في حركة الطيران، تتضمن إلغاء الرحلات الجوية وإغلاق المجالات الجوية في عدد من دول المنطقة".

ويأتي هذا التحذير في ظل تسارع حدة التوتر العسكري والضربات المتبادلة بالشرق الأوسط، مما يرفع خطورة الملاحة الجوية ويحث السفارات الأمريكية على اتخاذ تدابير احترازية لحماية مواطنيها.

وذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات لموقع "أكسيوس"، أنه "على وشك اتخاذ قرار بشن هجوم عسكرى أكبر من أي وقت مضى ضد إيران"، موضحا أن "القوات الأمريكية على أتم الاستعداد لتنفيذه".

وأشار ترامب إلى أنه "يدرس بجدية استئناف العمليات العسكرية الموسعة"، مشيرا إلى أن "الإيرانيين يبدون رغبة في التفاوض لكنهم غير مستعدين لإبرام اتفاق في الوقت الحالي، لأنهم لم يتلقوا ما يكفي من الألم