طرق دبي تحقق إنجازا عالميا في إدارة الموارد البشرية والذكاء الاصطناعي

خبرني - حققت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مستوى متقدما في ممارسات وتطبيقات الموارد البشرية وفق نموذج ديلويت للنضج عالي التأثير أحد أبرز النماذج العالمية المتخصصة في قياس كفاءة ونضج إدارات رأس المال البشري.

وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، يعكس الإنجاز جاهزة هيئة الطرق والمواصلات في دبي لقيادة مستقبل الموارد البشرية وتوظيف الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي.

شمل التقييم 6 محاور رئيسة و22 محوراً فرعياً تضمنت ريادة ممارسات الموارد البشرية وإدارة توقعات أصحاب المصلحة وتطوير المواهب والأدوار الاستراتيجية والسياسات والعمليات والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

وأكدت الهيئة أن الإنجاز يعكس نجاحها في بناء منظومة متكاملة ترتكز على الابتكار والمرونة والحوكمة والاستثمار في الكفاءات الوطنية بما يسهم في رفع الإنتاجية وتعزيز تجربة الموظف وتمكين القيادات ودعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

وقالت عذاري محمد المدير التنفيذي لإدارة الموارد البشرية والتطوير في قطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي إن التقييم يمثل محطة جديدة في مسيرة التطوير المستمر ويؤكد أن الاستثمار في الإنسان هو الأكثر استدامة وتأثيراً في تحقيق التميز المؤسسي.

وأضافت أن الهيئة تعمل على تطوير منظومة أكثر ذكاء تعتمد على البيانات والذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية لتعزيز جودة القرارات وبناء المهارات المستقبلية واستشراف احتياجات العمل وترسيخ مكانة دبي كأفضل مدينة للعيش والعمل.