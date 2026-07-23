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الأردن: استهداف منفذ العبدلي في الكويت انتهاك صارخ للقانون الدولي

  • 23 تموز 2026
  • 20:52
الأردن استهداف منفذ العبدلي في الكويت انتهاك صارخ للقانون الدولي

خبرني - أدان الأردن الخميس، الاعتداء الذي استهدف منفذ العبدلي الحدودي في دولة الكويت بطائرات مسيّرة؛ باعتباره انتهاكا سافرا لسيادتها، وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتصعيدا خطيرا، وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان تضامنَ الأردن المطلق مع دولة الكويت ووقوفَه معها في كلّ ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمُقيمين فيها.

وكان الجيش الكويتي أعلن عن هجوم بطائرات مسيّرة على معبر العبدلي الحدودي مع العراق للمرة الثاني اليوم.

وقال الجيش في بيان على منصة (إكس): "تعرّض منفذ العبدلي الحدودي، مساء اليوم، لاستهداف متكرر بطائرات مسيّرة معادية، أسفر عن وقوع أضرار مادية، دون تسجيل أي إصابات بشرية".

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